Hildebrandt a Castillo: Usted tolera que Vladimir Cerrón sea un presidente en la sombra

El periodista César Hildebrandt dedicó, a través de una columna en su semanario Hildebrandt en sus trece, una carta abierta al presidente de la República, Pedro Castillo. En ella, criticó la intromisión que el secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tendría dentro de las decisiones de su gestión gubernamental.

“ Ya no me cabe duda, señor presidente, de que usted no ejerce plenamente sus funciones. Tengo como certidumbre que el chantaje permanente de Cerrón funciona como un mecanismo de relojería. No es usted cabalmente el presidente de la república, señor Castillo”, escribió.

“ Ha tolerado y tolera usted que Vladimir Cerrón, el secretario general del partido que hoy funciona como jaula y lastre definitivo, sea una especie de mandatario paralelo, de presidente en la sombra (...). En política, señor presidente, no solo se requiere buena fe. Se necesita carácter para afrontar lo difícil, coraje para vencer las dificultades, instinto de posteridad para advertir dónde está lo adjetivo y qué puede ser lo decisivo”, señaló Hildebrandt.

Por otro lado, el periodista hizo hincapié en lo que calificó como una falta de carácter del presidente Castillo para imponer sus decisiones con respecto al actual Consejo de Ministros.

“El fin de semana pasado estaba usted convencido de que Guido Bellido era una incomodidad y que debía abandonar la escena. Y con él, algunos ministros cuestionados con razón. El señor Cerrón tuvo la desfachatez de amenazarlo en público, de anunciar que las masas harían justicia callejera si ‘la traición’ se consumaba. Y usted ha vuelto a ceder”, expresó.

Finalmente, en el contexto del voto de confianza al gabinete Bellido, César Hildebrandt exhortó a Pedro Castillo a dejar el cargo si no se siente en la capacidad de aclarar las cosas sobre quién está realmente a cargo del Gobierno.

“Escribo estas líneas sin saber si el Congreso de la señora Alva le va a dar o no la confianza al gabinete del señor Bellido. Aquí el problema no es su relación con el Congreso hostil, señor presidente. El gran asunto es saber si usted tendrá la dignidad de hacerse respetar. Si el coraje no le alcanza para aclarar las cosas, tiene usted la siempre vigente opción de la renuncia ”, sentenció.

