Pedro Castillo retrocede y mantiene por ahora al gabinete

El presidente Pedro Castillo desistió en su intención de cambiar a parte de los ministros. Esto a un día de que el gabinete que lidera Guido Bellido se presente en el Congreso para solicitar el voto de confianza.

Personas que siguen de cerca los debates internos dentro del Gobierno explicaron a este diario que el presidente le había comunicado al premier Bellido sobre su deseo de impulsar modificaciones en la composición del equipo que este dirige.

Esto ocurrió el día sábado. La expresión que usó el jefe del Estado fue que se encontraba “evaluando” la permanencia, incluso del propio Bellido. Esta información fue también difundida ayer en un cable de la agencia Reuters.

Sin embargo, por el momento al menos, no habrá modificaciones en el equipo ministerial. Una razón es que el presidente no desea provocar un posible rompimiento en la bancada de Perú Libre (PL). Sabe que necesita un mínimo de apoyo legislativo, no solo para promover sus políticas de gobierno sino también para evitar cualquier iniciativa de vacancia. Hay parlamentarios que insisten en que se trata de una opción viable.

Reuniones

Hay versiones distintas sobre las razones que llevaron al presidente a evaluar la llegada de otros nombres en ciertas carteras. No tendría que ver con la necesidad de asegurar la investidura. Lo más probable (hasta hoy) es que el Pleno la otorgue, incluso con la composición actual del gabinete. A primera vista, a Bellido no le ha ido del todo mal en sus reuniones con las bancadas. Ayer mismo fue recibido unos minutos por uno de los más furibundos críticos de Castillo, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya. Incluso se tomaron una foto juntos. “Con actitud dialogante y de apertura, el titular de la PCM se reunió con el vocero de la bancada de Renovación Popular”, escribió la cuenta oficial del Consejo de Ministros.

Mañana se conocerá con certeza cómo votará cada agrupación política.

No cede. Montoya escuchó a Bellido, pero insiste en su salida. Foto: Aldair Mejía/La República

El motivo de fondo de este impulso de Castillo tiene que ver más con el malestar que la han generado algunos hechos. Por ejemplo, los tuits del fundador de PL, Vladimir Cerrón. El sábado, este mostró públicamente su desacuerdo por el nombramiento de Óscar Maúrtua como canciller, en reemplazo de Héctor Béjar. “No representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, escribió.

Otra: el hecho de que Bellido haya declarado que Maúrtua debe seguir la línea trazada por Béjar. Una afirmación fuera de lugar, porque es el presidente quien lidera la política exterior.

En fin, el asunto es que Castillo estaba dispuesto a dar el paso. Hasta ya se había conversado con algunos posibles reemplazantes. Es más, en un momento del lunes, el nombre del ministro de Justicia, Aníbal Torres, empezó a ser voceado como posible premier.

Por supuesto, nombrar a un nuevo titular de la PCM hubiese obligado a postergar todo, incluyendo la sesión de mañana. La calma llegó en la tarde del lunes cuando Castillo conversó con Cerrón, Bellido y Roger Nájar. Hubo momentos algo tensos. Castillo criticó a Cerrón por sus tuits que afectan su imagen. Al presidente le dijeron que lo que no puede ocurrir es un viraje hacia la derecha. El terror de Cerrón es lo que analistas llaman la “humalización” del régimen.

El intercambio, finalmente, sirvió para tranquilizar el ambiente en el Ejecutivo. Sigue Bellido en el premierato y los ministros no serán removidos, por ahora.

Alerta. Vladimir Cerrón defiende su influencia en el Gobierno. Foto: difusión

“En cualquier momento”

Cabe señalar que ayer el premier Bellido participó en el Gore Ejecutivo en San Borja. Aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el tema del gabinete y asegurar que él estará presente el jueves en el Congreso para solicitar la confianza al Pleno. Aunque reconoció que podrían producirse cambios en cualquier momento.

En efecto, indicó que “va a estar el 26 definitivamente (en el Congreso)” y que “los cambios en cualquier momento se pueden dar, valorando los hechos y tomando en cuenta lo mejor para el país y siempre con justicia y sobre informaciones que tengan asidero”.

Respecto de las recientes denuncias contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, Bellido dijo que en la noche se reunirá con el presidente Castillo, “para tomar una decisión”.

El nombre de Maraví aparece en atestados policiales de los años ochenta que denuncian acciones terroristas de Sendero Luminoso.

Bellido añadió que cada uno de estos temas se va a evaluar oportunamente y se van a tomar las decisiones que corresponden, pero sin desesperación ni apresuramiento.

“Conversaremos con el ministro de Trabajo, él nos alcanzará la información que tiene, y a partir de ello, juntamente con el presidente se tomarán la decisiones en bien del país”, agregó.

Asimismo, el premier aseguró que todos los miembros del gabinete vienen cumpliendo con normalidad con sus funciones.

“Eso no significa que en algún tiempo eso pueda cambiar, el escenario político siempre es lo más sensible, en todo caso, lo importante es actuar siempre con mesura y sin desesperación”, advirtió.

Es decir, lo que se puede desprender de lo señalado por Bellido es que él encabezará de todas maneras a los ministros mañana jueves para la investidura.

No obstante, como ya se ha dicho, cualquier opción de cambio se mantiene latente.

La decisión final –de quiénes se irían y cuándo– es del presidente Castillo.

Castillo espera el apoyo del Parlamento

El presidente Pedro Castillo manifestó su deseo de que mañana jueves el Congreso brinde su respaldo al gabinete ministerial que lidera el premier Guido Bellido con la obtención del voto de confianza.

En ese sentido, el mandatario consideró necesario que la población deje de lado el debate sobre quién merece o no la confianza, para así enfocarse en las problemáticas pendientes de resolverse en distintas zonas del país.

“Estamos asistiendo el día jueves al Parlamento y esperando que nos escuche, que también la mesa directiva o un cuerpo representante del Congreso nos acompañe a tener contacto con los pueblos. El pueblo en este momento no está pensando quién tiene o no la confianza”, expresó el jefe del Estado durante el GORE Ejecutivo 14 que se realizó en el distrito de San Borja y al que asistieron los actuales gobernadores regionales.

Castillo añadió que ya no es el momento de pensar quién tiene o no la confianza. Agregó que es necesario que el pueblo sienta, en su espacio regional, la presencia de que hay un Congreso distinto y un Gobierno que abre las puertas a todos.

“Vayamos allá, empecemos a conocer el país, pero también con responsabilidad para trabajar”, declaró Castillo. Si el Pleno negara la confianza, el gabinete entraría en crisis y deberá ser removido.

Expectativa. Mañana todas las miradas estarán pendientes de cómo actúen los congresistas. Foto: difusión

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.