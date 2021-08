Proponen una salida a la crisis: eliminar la vacancia y la cuestión de confianza

El presidente Pedro Castillo lideró ayer el primer foro del Acuerdo Nacional. “El Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y pongamos el hombro para salir de esta pandemia y logremos reactivar la economía”, dijo el mandatario.

A su derecha estaba la titular del Congreso, María del Carmen Alva, y a su izquierda el secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández. De hecho, Hernández fue el mediador entre Castillo y Alva, al momento de presentar los primeros consensos.

En la sesión surgió una propuesta que busca calmar las aguas, desde la vía política y también desde la jurídica, entre el Ejecutivo y el Congreso.

La mesa de trabajo abocada a reforma política, liderada por el expresidente del Tribunal Constitucional y actual representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Ernesto Álvarez, planteó dos cambios a la Constitución Política para evitar futuras confrontaciones: eliminar la vacancia presidencial –y reemplazarla por el juicio político– y la cuestión de confianza. “La consideramos indispensable”, sostuvo Álvarez.

Discusión. Propuesta de reforma política del Acuerdo Nacional deberá verse en el Congreso. Foto: John Reyes/La República

Necesita mayor análisis

La República consultó con dos abogados constitucionalistas sobre esta propuesta. Para Ana Neyra, exministra de Justicia y secretaria de la Comisión de Reforma Política, el Ejecutivo pierde más con esa reforma porque no toda denegatoria de dos cuestiones de confianza deriva en una automática disolución del Legislativo. Agregó que el Ejecutivo ya no podría establecer su prioridad a través de la cuestión de confianza.

A modo de ejemplo, Neyra recordó cuando el expresidente Martín Vizcarra pidió la confianza por los proyectos de reforma política y el expremier Salvador del Solar hizo lo mismo para que la elección del TC no sea a dedo.

Sin la cuestión de confianza, el Gobierno ya no podrá plantearla para pedir al Congreso que priorice sus propuestas.

Para el abogado constitucionalista Pedro Grández, no se trata solo de modificar la Carta Magna para encontrar una salida a eventuales trifulcas. “Ambas (la vacancia y la confianza) cumplen funciones constitucionalmente relevantes. El problema se presenta con los usos maquiavélicos de estas instituciones. Habría que justificar su uso”, planteó. Agregó que lo más saludable es que en el caso de la vacancia, se debe objetivizar su contenido y en la cuestión de confianza, que el presidente no la use políticamente.

La propuesta todavía no está materializada, pero la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, dijo en su intervención que lo más importante es que todos los consensos que salgan de estas reuniones lleguen como proyectos de ley.

La reforma constitucional sugerida deberá discutirse en el Congreso. Necesitará de 87 votos a favor en dos sesiones del Pleno de dos legislaturas distintas o ser aprobada con mayoría simple y luego ratificada en un referéndum.

El Acuerdo Nacional está integrado por todos los partidos políticos que han alcanzado representación en el Congreso. Si hay acuerdo en esta instancia, lo lógico sería que ello se refleje en las votaciones del Legislativo. Pero con las bancadas actuales no hay desenlace predecible.

Otras reformas cruciales

En la sesión también hubo consenso para que se elimine el voto preferencial, una reforma rechazada en el anterior Congreso, precisamente por los partidos que integran el Acuerdo Nacional.

Otra iniciativa es el fortalecimiento de las organizaciones políticas, las elecciones internas y la redefinición de las circunscripciones electorales.

Estas son iniciativas en materia política que fueron alcanzadas por Hernández al presidente Castillo y a la congresista Alva Prieto.

Propuestas económicas

Eduardo Zegarra, representante de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), fue el encargado de anunciar las medidas en materia económica bajo la denominación de “Crecimiento económico con empleo digno e inclusión”.

El grupo de trabajo llegó a seis conclusiones entre las cuales destacaron la reforma del Indecopi, el impulso de la seguridad alimentaria, la inversión en desarrollo rural y la reforma integral tributaria. A ello se sumaron la promoción de reglas fiscales; la promoción de programas de empleo temporal, programas crediticios y programas de compras públicas; y las políticas de diversificación económica.

Al respecto, el economista Armando Mendoza manifestó que la economía peruana sigue siendo poco desarrollada y que no ha habido un adecuado nivel de competencia en muchos sectores claves, lo que ha traído problemas y riesgos para la economía y el funcionamiento de los mercados.

“Necesitamos transparencia y competencia. Se necesita un Indecopi con dientes que defienda al público consumidor” , precisó el experto a este diario.

Hace algunas semanas, el Gobierno hizo pública la Política Nacional Agraria 2021-2030, un trabajo impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dirigido al desarrollo de la agricultura familiar. Precisamente, una de las conclusiones de la reunión de ayer buscará el impulso de la seguridad alimentaria y la promoción de la inversión en desarrollo rural que mejore las condiciones de ingreso para la agricultura familiar a través de compras públicas de alimentos.

Al respecto, Mendoza refirió que solo se necesitará de voluntad política para consolidar a la ganadería familiar y campesina que, en palabras del especialista, alberga a cerca de dos millones de familias.

Economía. También abordaron la necesidad de generar más empleo y recaudar más tributos. Foto: Ministerio de Vivienda

Otro de los aspectos considerados en las conclusiones del Acuerdo Nacional ha sido la reforma tributaria. Desde el Ejecutivo, Pedro Francke, el hoy ministro de Economía, se había manifestado en esa misma línea, en aras de mejorar la educación y la salud, especialmente en estos tiempos.

Armando Mendoza, saludó que los cambios tributarios hayan sido abordados; no obstante, advirtió que sin las modificaciones a la recaudación no será posible impulsar una economía inclusiva. “Si no generas los ingresos para el Estado, olvídate de un Indecopi más fuerte, de un Midagri que llegue a todos los agricultores, todo eso cuesta. Hay que poner los caballos delante de la carreta y los caballos son la reforma tributaria”, subrayó.

Plantean nueva reforma judicial, de educación y salud

Durante el foro del Acuerdo Nacional, las autoridades presentes abordaron también la necesidad de fortalecer la Academia de la Magistratura y crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Esto como parte de una reforma del sistema judicial y lucha contra la corrupción desde los órganos judiciales.

En salud, la propuesta fue unificar el sistema sanitario, con articulación intersectorial e intergubernamental, garantizando el acceso universal a los medicamentos para la ciudadanía. Mientras que en educación, se busca planificar proyectos piloto de retorno a clases presenciales con la participación de las autoridades locales.

Educación. Plantearon programas pilotos para evaluar el retorno a clases presenciales. Foto: difusión

La clave

Conformación. El Acuerdo Nacional es un espacio de reunión para analizar propuestas de desarrollo del país, donde participan los partidos políticos, el empresariado, los sindicatos, la Iglesia y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus sesiones son presididas por el presidente. Sus conclusiones son publicadas por el secretario del AN, Max Hernández, luego de un largo debate y consultas a nivel nacional.

Reacciones

Ana Neyra, exministra de Justicia

“Habrá que ver si las bancadas actúan de manera coherente a lo establecido en el Acuerdo Nacional porque tendría que hacerse una reforma constitucional, la cual, si se quiere solo encargar al Congreso, requeriría de 87 votos”.

Armando Mendoza, economista

“Si no generas los recursos, olvídate de un Indecopi más fuerte, de un Minagri que llegue a todos los agricultores. Todo eso cuesta. Hay que poner los caballos delante de la carrera y los caballos son la reforma tributaria”.

