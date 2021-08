Guido Bellido: los audios donde coordina con Arturo Cárdenas entrega de dinero para diversos fines

Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, no solo ha sido cuestionado por las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de apología al terrorismo. Otra de las mochilas pesadas del jefe del gabinete están relatadas en unos audios en los que se le escucha coordinar con el ex secretario nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, la entrega de dinero para diferentes fines.

En una de las grabaciones, Bellido habla con Cárdenas sobre unas “balas” que corresponderían a dinero, que le habría servido al primero para sus gastos de la campaña que hizo en las Elecciones Generales 2021. Bellido postuló al Congreso de la República e, incluso, fue elegido como parlamentario para el periodo 2021-2026.

Audio 1

Bellido: Otra cosa, camarada. Lo que quería preguntarte era lo siguiente. ¿Todo está preparado para el evento del 10 y el 11 en Huancayo?

Cárdenas: Sí, ahorita justo voy a chequear eso, hermano. Voy a ir un rato a ponerme de acuerdo con Ricardo para ver todo el tema de los equipos y cómo vamos a hacer. En Cusco, ¿cuándo es? ¿El 18? ¿Cuándo es?

Bellido: No, el 19 y, pucha, voy a necesitar tu apoyo, pues. Pucha, por si acaso. Estoy sin balas...

Cárdenas: ... ¿Qué haremos? Ahorita voy a ver. Por ejemplo, el jueves, el itinerario. A ver, déjame chequear. Acá estaba teniéndole. Mmm... (Bosteza).

Bellido: Arturo, otra cosa. Ha salido el día de hoy un decreto supremo...

Cárdenas: Ya...

Bellido: ... Ampliando a 30 días el estado de emergencia y prohibiendo toda actividad política y social...

Cárdenas: Entonces, Castillo ¿a qué llegaría Huancayo? Nada más a hacer una gira. Gira nada más, ya no sería mitin ni marcha.

Bellido: Una gira a los medios de comunicación, pero prevé pues. Por eso. No vaya a ser que nos acusen y nos pueden denunciar por eso.

Cárdenas: Claro. Pásame el decreto. Pásame, un favor.

Bellido: Ya te lo he pasado.

Bellido: Escúchame. Otra cosa. Para la actividad de Cusco, apóyame, pues, con balas .

Cárdenas: Puta, voy a ver. Yo también estoy cero, misio acá. P******, oe. Ahora mismo en la tarde...

Bellido: Oe, pero moviliza pues a la gente.

Cárdenas: Ah...

Bellido: Tienes que, pucha, es como ponerlos encima pe.

Cárdenas: Ya, voy a chequear...

Bellido: Escúchame. Envíame a la gente, envíame a la gente.

Cárdenas: Ya... ya, ya. Ya, listo. Un abrazo. Pásame el decreto.

Audio 2

En otra de las escuchas, que data del 18 de junio de este año, Guido Bellido dialoga una vez más con Arturo Cárdenas. Esta vez, el ahora primer ministro hace mención de la caución que adeuda Vladimir Cerrón al Estado. Por ello, pide que el monto total de S/ 850.000 sea recaudado entre militantes de Perú Libre de cada región.

Bellido: Arturo, te he llamado ayer como loco.

Cárdenas: Estaba en una reunión hermano, acá en la selva central, hermano. ¿Qué pasó con el partido?

Bellido: Ya. Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche.

Cárdenas: Ya… ¿y la agenda?

Bellido: La agenda es el asunto, los 850.000 de caución que hay que pagar .

Cárdenas: Ya.

Bellido: Entonces, lo que hemos estado viendo con Vladimir dividirlo entre cada región, más o menos un promedio de 35.000 habría que recaudar en cada región .

Cárdenas: 35.000 soles.

Bellido: En cada región… ajá. Y hemos estado viendo que la recaudación la haga la secretaria técnica de cada región. En la noche hay que formar una comisión, y esa comisión solo va a recibir los reportes de cada región y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente porque también hay tantos choros.

Cárdenas: Claro.

Bellido: Hay que hacer una reunión de 1 hora, rápido nomás, y Vladimir hablará unos 5... 20 minutos y listo. Ahí aprobamos. La fecha estamos viendo, máximo hasta el martes. Se recaudará todo lo que se pueda. Por que ha sido un tema político su responsabilidad, entonces hay que responder políticamente, no lo podemos abandonar.

Audio 3

En otro audio, Bellido y Cárdenas siguen en coordinaciones, pero para nombrarlo líder de la mencionada comisión. Ambos concuerdan que Róger Nájar sería el indicado por la cercanía que tiene con el sentenciado fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Cárdenas: Entonces hay que ver quién puede ser de la comisión.

Bellido: Eso lo coordinamos contigo, quién puede ser la persona más seria que puede asumir eso.

Cárdenas: Ya, uhh. Aquí en Junín.

Bellido: En cualquier parte, en Junín.

Cárdenas: Pero tú qué sugieres, pues, quién puede ser. Eso implica que hay que sacar una cuenta bancaria o ¿ya hay una cuenta bancaria?

Bellido: No, una cuenta bancaria. No, no hay que sacar nada. A su cuenta nomás.

Cárdenas: A la cuenta que él tiene ya, nada más.

Bellido: Para eso ya vamos a tener el reporte, tal región tanto ha entregado.

Cárdenas: Listo. Vamos, veamos entonces a quién sugieres.

Bellido: Yo pienso que Vladimir tiene consideración, tiene aprecio a Nájar, por qué no lo ponemos a Nájar .

Cárdenas. Allí esta.

Bellido: Él tiene autoridad, es un tipo...

Cárdenas: Nájar uno, otro.

Bellido: Ya allí vemos, uno de…

Cárdenas: Listo.

