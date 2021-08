El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Roberto Chiabra criticó al gabinete del presidente Pedro Castillo y cuestionó, sobre todo, al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, de quien dijo que debería dejar el cargo.

“La reunión con el primer ministro es una pérdida de tiempo, porque el primer ministro es el primero que debería dar un paso al costado . Le está haciendo daño al presidente”, expresó Chiabra en diálogo con RPP.

“Acá lo que se quiere es que el presidente asuma su responsabilidad y demuestre que tiene personalidad, que no está secuestrado . La opinión pública señala que a él le hacen el gabinete, y él no sale ni a hablar. Él no puede respaldar a este gabinete, que lo haga por él, para iniciar bien una gestión, y que lo haga por todos nosotros”, agregó.

Asimismo, indicó que el actual gabinete ministerial está conformado por personas que no tienen ninguna experiencia de gestión y que ni siquiera conocen el ministerio que están asumiendo.

“Después, colocan en los puestos que van a gestionar a gente que dura 24 horas en el cargo, porque los medios de comunicación le dicen que tienen unos antecedentes que ningún funcionario debería tener. Entonces, ¿qué cosa es lo que se busca?”, manifestó.

El exministro de Defensa también fustigó que actualmente se esté hablando de la vacancia presidencial o de las cuestiones de confianza, y lamentó la actual situación política que se está viviendo en el país, en plena crisis sanitaria, económica y social, debido a la pandemia de la COVID-19.

“Es una ilusión que el presidente diga que tiene el apoyo del pueblo”

Además, el legislador Roberto Chiabra expresó que el jefe de Estado está equivocado al pensar que tiene todo el apoyo de la ciudadanía. “Hay que recordarle al presidente que es una ilusión que él diga que tiene el apoyo del pueblo. Hay que recordarle que estas revoluciones terminan cuando se termina la plata. Cuando las amas de casa van al mercado y no les alcanza para llevar la comida a su casa, se terminó la revolución”, dijo.

“Sino preguntémonos los peruanos y que se pregunte el presidente y que reflexione: ¿por qué hay cinco millones de venezolanos fuera de su país? ¿Por qué han salido a hacer turismo? ¿Por qué los cubanos están pidiendo libertad? ¿Por qué tienen muchas libertades y quieren más libertades? ¿Eso es lo que queremos para el Perú?”, concluyó.

