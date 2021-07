El vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, se mostró en desacuerdo con lo dicho por los voceros de algunos grupos parlamentarios entrantes de que su partido ni Fuerza Popular puedan liderar la Mesa Directiva del Congreso este 2021.

Paredes consideró que, a pesar de respetar la opinión de las personas y sus organizaciones, dichos pedidos “no son coherentes” pues Perú Libre tendría “la misma aspiración legítima” que las otras bancadas de buscar presidir la Mesa Directiva.

“Un planteamiento de ese tipo no engancha con el Estado de derecho y el cumplimiento jurídico porque una afirmación con esas características lo que demuestra es un acto de discriminación. Perú Libre logró una votación que le ha permitido que lleguen 37 congresistas como parte de los 130, y los 130 tienen la misma aspiración legítima ”, declaró durante una entrevista en Exitosa este sábado 17 de julio.

En efecto, para el elector parlamentario a Perú Libre “le corresponde tener esa misma aspiración” al ser la bancada que logró la mayor cantidad de congresistas elegidos por lo que la intención del partido para dirigir el próximo Parlamento Nacional “no tendría por qué ser cuestionable”.

“De conformidad a los resultados oficializados por la ONPE al 100% y conforme se ha venido desarrollando los recursos impugnatorios a través del JNE, es casi próxima la proclamación del profesor Pedro Castillo Terrones. Por eso, si vamos a ser parte del Poder Ejecutivo y tenemos la bancada del mayor número de congresistas, consideramos que deberíamos conducir el Poder Legislativo para tener un trabajo coordinado ”, acotó.

Ante la consulta de que si el Ejecutivo podría coordinar con una Mesa Directiva liderada por otro grupo político, Alex Paredes refirió que “la coordinación se va a dar siempre” a pesar “pensamiento temerario” de algunas personas de cuestionar que los 37 congresistas de Perú Libre “sin conocerlos”.

“Ellos no nos conocen, entonces no tendrían por qué cuestionar que algunas de las personas que somos parte de Perú Libre podíamos conducir la Mesa Directiva . No debería haber ese cuestionamiento. Tendrían que ser más sinceros (…) El espíritu del profesor Pedro Castillo, de Perú Libre y de los 37 congresistas no es todo el terror que se desarrolló en la campaña electoral”, añadió.

