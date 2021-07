Desde el Ministerio de Defensa (Mindef),D confirmaron a La República que un artefacto explosivo fue dejado en las inmediaciones del domicilio de la titular de dicha cartera, Nuria Esparch.

El hecho tuvo lugar el último jueves 1 de julio en horas de la noche. Un automóvil cruzó la calle donde vive la ministra y uno de los pasajeros bajó a situar una granada en la vía.

Tras lo ocurrido, se activó el protocolo de seguridad por parte del personal que resguarda a Esparch Fernández por ser una alta funcionaria del Gobierno de transición. Al lugar también arribaron miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para retirar el objeto.

El Área de Prensa del Mindef precisó a este diario que esperarán a que la Policía Nacional del Perú (PNP) lleve a cabo las indagaciones pertinentes para conocer a los responsables. No obstante, recalcó que no publicarán ningún tipo de comunicado sobre lo ocurrido.

“Lamentablemente, sí ocurrió. Lo que no vamos a hacer es emitir un pronunciamiento porque la situación está controlada y se tiene que investigar. No podemos especular, no vamos a hacer ningún tipo de pronunciamiento. Vamos a dejar que la PNP haga todas las investigaciones que tenga que hacer ”, manifestó Renzo Segura.

Se presume que el motivo de este suceso sería por la negativa de la ministra de Defensa a la misiva de ex altos mandos militares en retiro al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) en la que instigaron a la rebelión de los institutos armados.

En el documento, afirmaron que existe un supuesto “fraude electoral” y que si Pedro Castillo es proclamado como ganador los institutos castrenses, no lo reconocerían .

Además, en la carta se hizo referencia a hechos falsos, información incorrecta y consignó datos no verificados. Por ello, se decidió no responder.

Ante esta situación, que tuvo lugar a mediados de junio, el Mindef consideró el escrito como un documento apócrifo debido a que al menos cinco de los firmantes eran personas fallecidas: los coroneles EP en retiro Luis de la Cruz Centellas y Walter Núñez Carbajal, el capitán Alejandro Muñante Salazar y el comandante Carlos Mascaró Solís.

Ministerio de Defensa relevó a cuatro oficiales por ‘vladiaudios’

Una de las acciones más recientes que emprendió el Ministerio de Defensa, que dirige Nuria Esparch, fue la de relevar a cuatro oficiales del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), luego de que se hicieran públicos los audios del corrupto ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Montesinos Torres gestionó diversas acciones para revertir los resultados de la segunda vuelta electoral y favorecer a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

