Comisión de Ética rechaza investigar a Cecilia García por haber tenido dos DNI

La denuncia contra la congresista de Podemos Perú Cecilia García por haber poseído dos documentos de identidad (DNI) fue rechazada por la Comisión de Ética del Congreso, quienes justificaron su decisión al afirmar que ella no cometió ninguna falta.

El informe señala que García tramitó su segundo DNI —con el cual se postuló al Congreso para las elecciones del 2020)— después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejara inválido el primero, con el que tentó la alcaldía de Huancayo en el 2018.

A esta conclusión que llegó el grupo parlamentario de trabajo, se le añade la documentación del Reniec que da cuenta de lo ocurrido.

Como se informó previamente, el informe de calificación que determinaba que sí había mérito para investigar a la legisladora de Podemos Perú por tener dos identidades distintas con las que intentó postular a cargos públicos fue aprobado con los votos de los congresistas del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Fuerza Popular, Frente Amplio y Acción Popular. Allí se resolvió investigar a García tras confirmarse la existencia de dos DNI que difieren en cuanto a nombres, fechas de nacimiento y número .

El documento que usó García para postular en el 2018 llevaba el nombre de Cecilia Jacqueline García Rodríguez, el número era 42806594 y la fecha de nacimiento señalaba 1980.

Bajo este DNI, la congresista contaba con denuncias penales y policiales, ya que el señor David Berrocal Pascual la denunció ante la policía de Huancayo, en julio de 2016, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por desfigurarle el rostro. Además, de ser la impulsadora de la campaña “chapa tu choro y déjalo paralítico”.

García mantenía sanciones de tránsito con primer DNI

Asimismo, la legisladora estaba imposibilitada de volver a sacar brevete hasta el 2024 por haber cometido faltas graves a las normas de tránsito.

Pero para inscribir su candidatura al actual Parlamento Nacional 2020-2021, se registró bajo el nombre de Jacqueline Cecilia, con el número de DNI 49017178 y fecha de nacimiento 1979.

“No sabía de la denuncia. Sin embargo, no está fuera del radar porque en mi hoja de vida, cuando me presento al Congreso de la República, declaro los procesos penales que tengo y los declaro con mi DNI anterior porque, al margen de que el Reniec haya cancelado mi DNI, yo no dejo de ser la misma persona”, se defendió Cecilia García en declaraciones a Latina.

