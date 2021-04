Difunden video en el que Vladimir Cerrón habla de quedarse en el poder

Un video donde el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aparece hablando de la necesidad de que la izquierda se quede indefinidamente en el poder se difundió en redes sociales. Es un fragmento de un conversatorio sobre Ernesto Che Guevara de octubre pasado.

En el evento participaron académicos como el economista holandés Jan Lust y el poeta Hildebrando Pérez Grande. El moderador fue Guido Bellido, actual congresista electo de Perú Libre por el Cusco.

“Estoy totalmente de acuerdo cuando plantea Jan (Lust) el tema del poder como elemento estratégico al final de toda revolución o de todo acto revolucionario , que muchas veces no son lo mismo. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero eso no es una revolución, eso no es la toma del poder”, se le oye a Cerrón en este video.

“Quiere decir que el proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder , porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado, pero después de eso no tiene mayor manejo”, sigue el dirigente.

“Veamos a la luz lo que pasó con Correa: dejó el gobierno a Lenin Moreno, lo traicionó, hizo un plebiscito por el cual Rafael Correa ya no puede reelegirse y encima lo sentenció. ¿Cuál es el mensaje (...)? Que la derecha va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse (...). Y eso es lo que ha hecho Venezuela”, añade.

“La derecha en el Perú ya lleva 200 años de gobierno, entre ellos ha habido un lapso de un gobierno nacionalista loable, pero no un gobierno socialista. Entonces esa es una lección que nos queda a los izquierdistas (...): que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder”, remata.

Al respecto, Jorge Espelucín, secretario general de Perú Libre, aseguró que la línea del partido es respetar la democracia y la Constitución, no quedarse en el poder, sino empezar a hacer los cambios necesarios que podrían seguir si la izquierda democráticamente tiene respaldo con otros liderazgos.

“Somos una izquierda democrática. Como hay varias vertientes de derecha hay de izquierda. No significa que queremos llegar para quedarnos. Queremos empezar cambios y hacer ciudadanía con nuestros derechos”, dijo.

