Simpatizantes de Vizcarra aguardan fuera del Congreso sin distanciamiento

En estos momentos, la Comisión Permanente del Congreso de la República evalúa el informe final de las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Vacunagate.

Por ello, a exteriores del Palacio Legislativo, simpatizantes del partido Somos Perú, por el que el exmandatario postula en estas Elecciones Generales 2021, están a la espera y le dan muestras de apoyo con las arengas “Vizcarra corazón, abajo el Congreso golpista y corrupto”.

Sin embargo, dichos simpatizantes, abarrotados a la entrada del Parlamento, no están respetando el distanciamiento social dictaminado por la pandemia de la COVID-19.

Los militantes de Somos Perú, además, se encuentran con bombos, banderolas y pancartas que aluden a la candidatura al Congreso del ex jefe de Estado.

Martín Vizcarra presenta defensa en Comisión Permanente

El ex jefe de Estado presenta su defensa ante la Comisión Permanente. En el inicio de su argumentación, señaló que el Parlamento viene desarrollando un “sumario express” que no está tomando en cuenta le informe de la comisión multipartidaria, que presentará resultados esta tarde.

“ Este proceso sumario express que se está llevando en el Congreso no tiene una justificación lógica porque, señora presidenta, hoy estamos en la Comisión Permanente viendo el informe donde determinan sanciones a funcionarios públicos sobre el uso de la vacuna”, señaló.

“Sin embargo, hoy día mismo, en la tarde, el Congreso va a llevar a cabo un pleno para recibir el informe de una comisión multipartidaria que el propio Congreso ha creado para que determine si hay irregularidades en el uso de la vacuna, pero en la mañana ya está definiendo sanciones”, agregó Vizcarra Cornejo.

A su turno, el abogado del exmandatario, Fernando Ugaz, afirmó que su patrocinado no estuvo involucrado con el proceso del ensayo clínico de Sinopharm.

“El presidente de la República no tenía poder de disposición, la autoridad competente de las candidatas a vacunas era la Universidad Cayetano Heredia por un contrato privado de ensayo clínico. Martín Vizcarra no tenía a su cargo los ensayos clínicos, no tuvo relación alguna con los lotes de las vacunas , no tenía poder de disposición ni de distribución. Las candidatas a vacunas eran un objeto experimental, no un bien público”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.