Sagasti asegura que no existe una segunda lista de vacunados irregularmente

Luego de varios días de que la comisión investigadora entregara el informe final sobre la vacunación irregular de funcionarios de Gobierno, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que no existe una segunda lista de involucrados. Esto fue voceado mientras el grupo de trabajo estaba en funciones.

“Yo he preguntado eso mismo y lo que me dijeron fue que la segunda lista era la lista corregida en que había nombres duplicados. No hay segunda lista. El número de vacunas está ahí. La segunda lista no existe“, expresó durante entrevista en ATV Noticias.

A finales de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que fueron 470 personas las que accedieron de modo irregular a las dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm.

“Astete no me pidió permiso para inocularse”

En cuanto al tema de la excanciller Elizabeth Astete, quien habría indicado que el mandatario conocía de su inoculación irregular, Sagasti Hochhausler subrayó que no dio autorización para la vacunación con las dosis extras de Sinopharm.

“Rechazo el planteamiento de que haya dado autorización a un miembro del gabinete para vacunarse de manera irregular. Esto no sucedió. Nunca se me planteó ni se me pidió permiso para inocularse”, manifestó.

Sobre la reunión que sostuvo con la exministra de Relaciones Exteriores donde se le habría informado de estos hechos, el jefe de Estado afirmó que dicha cita solo era para conocer resultados con proveedores de Sinopharm y asegurar la llegada del primer lote de vacunas. Asimismo, enfatizó en que en esa fecha no se reunió el Consejo de Ministros.

“Cuando en alguna oportunidad algún miembro del gabinete planteó la pregunta ‘¿en qué momento nos vamos a vacunar?’, lo que dije con toda claridad fue ‘en el momento que nos toque’. (...) De ninguna manera es aceptable que se aluda o se diga que he autorizado ninguna vacunación irregular”, apuntó.

Mi principal error es la comunicación

Tras cuatro meses en el Gobierno de transición y emergencia, Francisco Sagasti hizo un balance sobre su gestión, precisamente por las críticas en su manera de informar a la población sobre aspectos diversos de la pandemia.

“El principal error que he cometido ha sido un error de comunicación. La primera conferencia de prensa que di fue un desastre porque mi estilo está acostumbrado a, primero, mostrar los antecedentes, luego mostrar la situación, etcétera, cuando lo que hay que hacer es decir medida por medida, que es lo que le interesa a la ciudadanía escuchar”, sostuvo.

