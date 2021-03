Yonhy Lescano a favor de que los privados adquieran las vacunas

El excongresista y actual candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, expresó que de llegar al Gobierno facultaría a las empresas privadas a adquirir las vacunas contra la COVID-19 . No obstante, enfatizó que el Estado es el primer responsable en inmunizar a la población.

“Los parámetros debe ponerlo el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas en condiciones adecuadas. Por lo menos, en esta emergencia, ponerse la camiseta del Perú y vacunar a un costo razonable”, expuso el acciopopulista durante una entrevista, este último lunes, a RPP.

Por consiguiente, se mostró a favor de que las empresas puedan negociar con los propios laboratorios e importar las dosis necesarias para vacunar a sus empleados. “Ahora mismo les digo: ‘¿quieren vacunar a sus trabajadores?’, los autorizo, traigan las vacunas y comiencen a trabajar”, acotó.

Sin embargo, esta opción no es considerada por el presidente Sagasti, quien aclaró en el dominical Cuarto Poder que la decisión de no negociar con los privados se debe a que “no queremos que solo el que tiene plata se vacune y el que no, no”. En esa línea, el mandatario precisó que otro motivo para marginar a las empresas del trato es la cantidad de trabajadores informales que se verían excluidos del proceso, lo que atentaría contra el principio de la no discriminación.

En otro momento, al ser consultado Lescano sobre su posición ideológica, detalló que no se considera ni de izquierda ni derecha, pero que posee su propia adoctrina. “No puedo decir si soy conservador o no, simplemente aplico la doctrina de mi partido para resolver problemas: ama sua, ama llulla y ama quella”, finalizó.

Yonhy Lescano sube al primer lugar en intención de voto

En relación con los comicios del 11 de abril, tras la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el candidato de Acción Popular encabeza la intención de voto con 11,3%, con un mayor respaldo en el sur del país.

Del mismo modo, el exparlamentario también tiene un significativo apoyo en una eventual segunda vuelta. De acuerdo al sondeo, un 18% de la población encuestada cree que Yonhy Lescano llegará a esta etapa electoral.

