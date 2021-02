Edwin Martínez: En pocos días, Merino hizo mucho

Ha sido alcalde antes de Mariano Melgar, ¿por qué quiere ser congresista?

Ya tuve cierta experiencia en la gestión pública. Fui regidor, fui alcalde y ello me motiva ahora a trabajar en el Congreso para generar leyes que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

¿Cuáles son sus propuestas?

Generar leyes que mejoren la educación, salud y la productividad.

¿En educación qué promete?

Hay miles de estudiantes que el año pasado han tenido que abandonar sus estudios por carencias de internet. Los alumnos no tienen una motivación o un apoyo por parte del Estado y considero que debiera darse un bono educativo para que sus padres puedan solventar ciertos gastos.

¿Y en salud?

Hemos visto que quedó en promesas la construcción de hospitales, la instalación de plantas de oxígeno. Hay que mejorar el sistema de salud y reorientarlo a darle calidad.

Su partido ha sido calificado “de golpista” por lo acontecido el 2020 con Manuel Merino. ¿Cree que eso dañó la imagen de Acción Popular?

Definitivamente. Pero lo que hay que hacer entender es que no fue Manuel Merino ni Acción Popular los que provocaron esta crisis, sino los congresistas que votaron por la vacancia.

¿Comparte entonces lo que hizo Merino?

Mi concepto personal es que la vacancia no fue obra de Merino, sino de los 105 congresistas que votaron a favor. Y Merino en los pocos días que le dieron, se dio su tiempito para firmar la ley de las AFP y beneficiar a los aportantes. Yo estoy seguro que si le daban unos días más, aprobaba la (devolución) de las ONP. No estoy defendiendo a Merino, pero considero que en los pocos días hizo algo muy bueno por el país y lo mejor que hizo ese Congreso fue bajarse a un corrupto.

¿Ese pasado los afectará en las elecciones?

Merino no representa Acción Popular. Nuestro candidato Yonhy Lescano se ha deslindado de esa decisión y va con la visión bien clara, no debió haberse dado esa vacancia.

En su hoja de vida usted figura dos sentencias, una por manejar en estado de ebriedad y la otra por nombramiento indebido.

Son procesos ya consumados. El primer proceso sí fue un error mío porque un alcalde no puede hacer eso. Pagué mi multa y cumplí con firmar cada mes. En el segundo caso, el alcalde no contrata trabajadores, el alcalde está para gestionar, pero aun así asumí mi responsabilidad como alcalde y me sometí al proceso y pagué mi multa. De los errores se aprende y yo ya aprendí mucho.

En su hoja de vida no figuran sus estudios.

He estudiado Lengua y Literatura en la UNSA, pero no culminé. Hasta hace poco he estado estudiando en las Alas Peruanas pero lamentablemente la Sunedu la cerró.

¿A qué se dedica entonces?

Soy microempresario, tengo mi propia empresa dedica al rubro de lácteos. Es algo que me lo tenía reservado y hoy quiero decir que Edwin Martínez es un empresario exitoso, porque soy de los que se levantan a las 5 de la mañana. Produzco yogurt, mermelada, jugos, piqueitos, avitas saldas, maní, canchita y todo lo demás.