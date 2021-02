Arana: No es unir a la izquierda, debe haber posición contra la corrupción

El candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio, Marco Arana, se manifestó respecto a los avances que había para unir a la izquierda peruana con el propósito de llegar al Gobierno y que al final terminaron disolviéndose.

En entrevista con Radio Cutivalú, Arana explicó que Frente Amplio fue el partido que trató de hacer posible la unión de las organizaciones de izquierda tras 20 años.

“Si alguien posibilitó la unidad de las izquierdas, después de 20 años, fue el Frente Amplio, fuimos nosotros. Pero no se trata de la unidad por unidad, hay que hacer una unidad que tenga una clara posición con los temas de corrupción y que coloque el poder al servicio de la gente”, expresó.

En esa línea, aseguró que lo mejor para la ciudadanía es que se tengan varias opciones, tanto en la izquierda, como en el centro y la derecha. “Esas opciones la ciudadanía las sabrá valorar. Nosotros venimos de una organización política que desde hace 12 años se esfuerza por tener una representación propia como izquierda, es la tercera elección a la que nos presentamos”, agregó el excongresista.

Al ser consultado sobre la posición que tomó la bancada de su partido respecto a la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre pasado, sostuvo que durante años han luchado contra la corrupción de los últimos gobiernos.

“Presentamos la vacancia contra PPK, y en ese momento, por ejemplo, Verónika Mendoza se corrió de eso. Hemos luchado contra la corrupción de Los Cuellos Blancos y en el caso de Vizcarra no íbamos a mirar para otro lado ”, aclaró el aspirante al sillón presidencial por Frente Amplio.

Cambios en la constitución

Respecto a los cambios que deberían hacerse en la constitución, Marco Arana dijo que dará prioridad a una economía diversificada y ecológica, debido a que somos un país con mucha biodiversidad.

“La nueva constitución debe tener un capítulo sobre derechos de la naturaleza, que tenga explícitamente que el agua no se puede privatizar, ese debe ser el corazón de nuestra constitución . De esa manera, vamos a tener una economía que no destruya el medio ambiente y no justifique la depredación de nuestros recursos naturales”, exclamó.

