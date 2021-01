Despacho Presidencial rechaza contrataciones y adquisiciones indebidas

A través de un comunicado, la Secretaría General del Despacho Presidencial desmintió haber realizado contrataciones y adquisiciones fuera del marco de la ley en la presente gestión.

“La Secretaría General del Despacho Presidencial descarta y rechaza categóricamente que la presente gestión haya solicitado contrataciones y adquisiciones indebidas”, se puede observar en las primeras líneas .

En el comunicado también se puede leer que si bien la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencia solicitó artículos de pastelería el 17 de noviembre de 2020, día en que Francisco Sagasti asumió el cargo, fue la funcionaria responsable del proceso quien no informó debidamente a la actual gestión.

“El 17 de noviembre del 2020, antes de que asumiera el cargo el presidente de la República, Francisco Sagasti, la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial solicitó la adquisición de artículos de pastelería a favor de los trabajadores, hijos del personal comprendidos, entre 0 y 12 años, del Despacho Presidencial, de los practicantes y miembros de las FF. AA. y PNP destacados en Palacio de Gobierno. La funcionaria responsable de este proceso, que viene del gobierno anterior, no informó a la actual gestión sobre dicha compra” .

Por último, se puntualizó que, cumpliendo un laudo arbitral de diciembre de 2021, los uniformes institucionales se entregan anualmente por el Despacho Presidencial.

“Por otra parte, el Despacho Presidencial viene otorgando anualmente uniformes institucionales a los trabajadores de los regímenes laborales de decretos legislativos 728 y 276, en cumplimiento de un laudo arbitral de diciembre de 2012″.

Bermudez niega que Gobierno haya gastado más de 31.000 soles en cupcakes

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó que el Ejecutivo haya desembolsado alrededor de 31 mil soles en tortas, cupcakes y zapatos en diciembre del año pasado.

“La verdad, no tengo nada que decir porque desde que he empezado a trabajar en la PCM ni siquiera he comido un kekito en Palacio. O sea que no tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos”, manifestó.

