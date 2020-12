El aún gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, es consciente que en un tiempo no muy lejano afrontará un pedido de vacancia, cuya determinación final estará en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Aduviri aseguró que su caso es interpretable y precisó que la peleará legalmente. Sin embargo, indicó, que si lo retiran formalmente del cargo no será por corrupto, sino por venganza de los poderes de facto que no le perdonan el haber liderado las protestas contra las concesiones mineras en 2011. Las manifestaciones terminaron en el saqueo de instituciones públicas y privadas.

“Reitero. La misma sentencia casatoria dice que yo no estuve en el lugar los hechos. Sin embargo, me encuentran responsabilidad por indicios, no corroborados. Objetivamente, no soy culpable. Solo me hallan responsabilidad por conjeturas. Entonces, la justicia no es justicia. Vendría hacer un instrumento de venganza de los poderes de facto”, dijo.

Aduviri, precisó que hay un factor que le llama la atención y es el hecho que varios líderes de izquierda para el Estado, están bien investigados y sancionados. “Sin embargo, los más grandes corruptos de este país están libres. A ellos no los condenan por indicios. Para ellos, el sistema judicial es garantista. Hasta el final presumen su inocencia. Pero a mí me condenan por indicios. Qué más pruebas que la justicia en el Perú, está manejada por intereses”, insistió.

El 23 diciembre, el Consejo Regional anuló el acuerdo regional N° 174-2019. Esta disposición establecía la suspensión en el cargo de gobernador a Walter Aduviri Calisaya, por 120 días. Ahora será el Jurado Nacional de Elecciones, quien habilite sus credenciales. ❖