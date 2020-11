Martha Chávez, la única congresista que votó en contra de renuncia de Merino

La congresista Martha Chávez, quien recientemente renunció de la bancada de Fuerza Popular, fue la única de los 121 legisladores que votó en contra de admitir la renuncia de Manuel Merino de Lama como mandatario de facto.

“Esta votación no tiene ningún sentido, no hay presidente que asuma al cargo. Tenemos un presidente del Congreso encargado del despacho presidencial. Por lo tanto, estos son tiempos de oscuridad y es una vergüenza. Mi voto es no ”, expresó la parlamentaria en la sesión plenaria.

Ante las palabras de Chávez Cossio, el entonces presidente del Congreso Luis Valdez, solicitó que le apagaran el micrófono para poder proceder con la votación.

Este domingo 15 de noviembre, Manuel Merino de Lama dio un pronunciamiento en el que anunció su renuncia. La decisión, según dijo, responde a las presiones por el reporte de dos manifestantes asesinados en las protestas en contra de su inconstitucional toma de mando.

El legislador de Acción Popular estuvo seis días en el cargo al verse obligado a presentar su carta de dimisión ante el pedido de autoridades, así como del Congreso de la República, entidad que lo llevó al poder tras el golpe de Estado.

Pleno del Congreso aprueba renuncia de Manuel Merino

Pese a la decisión de Martha Chávez, el Pleno del Congreso aprobó casi mayoritariamente la renuncia de Merino de Lama. Con 120 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra, los legisladores acordaron dar de baja al régimen de facto.

En esta jornada del 15 de noviembre también se deberá nombrar a los parlamentarios que conformarán la nueva Mesa Directiva, ya que quien la presida será el nuevo mandatario interino hasta el cambio de mando del próximo 28 de julio de 2021.

