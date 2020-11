Martín Vizcarra tras dejar la Presidencia: “Me duele como a todos los peruanos"

Martín Vizcarra dijo sentirse afectado por su destitución de la Presidencia de la República, tras el golpe de Estado efectuado por el Congreso este lunes 9, al aprobar la moción de vacancia presidencial en su contra.

El vacado mandatario declaró a la prensa al llegar a su domicilio en San Isidro tras dejar Palacio de Gobierno, como lo anunció en su pronunciamiento horas antes. Fue recibido por ciudadanos que lo esperaban para darle su respaldo.

“Obviamente me duele como a todos los peruanos. (...) Siempre se pueden mejorar las cosas, podemos reconocer muchos errores, pero no puede decirse que no hemos dejado alma, corazón y vida para mejorar el país ”, declaró el mandatario a la prensa en la medianoche de este martes.

Tras dos años y ocho meses de mandatario, Vizcarra Cornejo agradeció a su región Moquegua, del que también fue gobernador regional, y a la población que mostró su rechazo ante la decisión del Parlamento para tomar el poder.

La moción de vacancia presidencial se basó en las declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz que aseguraron haber dado coimas al ahora destituido presidente cuando era lideró su región natal.

Vizcarra: “La democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos”

Asimismo, resaltó que los votos de los 105 legisladores que aprobaron la vacancia presidencial, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, fueron los que se impusieron a la democracia.

“Obviamente quería estar cumpliendo el plazo que establecía la Constitución, hasta el 28 de julio de 2021. Sin embargo, pareciera que la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos" , mencionó.

Martín Vizcarra agregó que la posición del Parlamento, de destituirlo del cargo a menos de nueve meses de que culmine su mandato, fue contraria a la esperada por la mayoría de los ciudadanos.

"Todos nos hemos vistos sorprendido porque finalmente los parlamentarios son representantes del pueblo y ellos tienen que votar en función de lo que el pueblo dice, pero aquí no ha ocurrido eso ”, sostuvo.

Por otro lado, al ser consultado por su opinión de la gestión que liderará Manuel Merino de Lama, quien lo reemplazará en el cargo, señaló que no puede esperar algo contrario al bienestar del país.

“En realidad yo siempre quiero lo mejor para mi país, de ninguna manera podría desear algo malo”, manifestó y agregó que regresará a trabajar en su carrera de ingeniero civil.

Martín Vizcarra en su pronunciamiento en la noche de este lunes, aseguró que no interpondrá ninguna acción legal en contra de la aprobación de su vacancia, para que no se interprete que reacciona contra lo establecido en la Constitución.

De esta manera, acepta su destitución de la Presidencia y al no tener vicepresidentes, será Manuel Merino, titular del Congreso, quien lidere el país hasta el 28 de julio de 2021. A las 10 de la mañana de este martes jurará al cargo transitorio.

