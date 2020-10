Frente Amplio: otra vez asoma el fantasma de la división

Por: Carlos Páucar

Alguien dijo alguna vez que “los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río”. Y eso parece ocurrir en la izquierda peruana desde los años 80.

Prometen construir la unidad. Y lo que ocurre actualmente en el Frente Amplio (FA) lo hace poco creíble. Porque sí hay un río de incertidumbres hacia los comicios del 2021.

PUEDES VER Portavoz del Frente Amplio es denunciado por acoso laboral

En el Frente Amplio ha pasado esto: se realizaron dos Congresos Nacionales, hay dos Comités Políticos, hay dos precandidaturas, la de Marco Arana y la de Humberto Morales, un sector quiere ir solo en las elecciones, pese a que se pregona lo contrario, y el otro quiere alianza con las fuerzas de izquierda. Ninguno da su brazo a torcer y esperan que el JNE aclare si tienen validez los cambios realizados.

Dura confrontación

“Quienes permitieron este desorden deben rendir cuentas claras al partido. No se puede aceptar facciones que dividen, que convocan congresos ilegítimos... Las bases no nos prestamos a ese juego”, comentó el militante Yuri Samaniego el 24 de agosto, día en que la facción de Arana decidió cambiar la Comisión Política Nacional (CPN), que no le era favorable.

“Como que no, compa, en qué te basas para afirmar eso... Somos continuidad y ruptura. Sigamos difundiendo este proceso, que se tiene que corregir errores, sí... Sigamos en esta fiesta democrática”, le respondió otro militante, Santos Cerrato.

PUEDES VER Exasesora de Lenin Checco lo acusa de abuso de autoridad y acoso laboral

En realidad, la confrontación ya lleva varios meses, el peligro se veía venir al aproximarse las elecciones, pero se dejaron avanzar las divergencias hasta llegar al peligro de la división. El cisma es un riesgo real, aunque en las dos partes se afirme lo contrario.

“No hay dos sectores en pugna. Quien tiene la representación ante el JNE es la vigente CPN –opina uno de los dirigentes principales, Hernando Cevallos–, donde somos 14 integrantes, y no solo Marco Arana y otros dos... Por más mediático que sea Arana, los problemas se resuelven internamente, con respeto institucional, no anteponiendo los intereses personales. El partido debe ponerse a la altura del desafío del país. No podemos pensar que el FA o cualquier grupo de izquierda, solo, enfrentará la crisis. Por eso acá no hay una disputa por el poder. Es preservar los principios. Que el FA sea una opción política real”.

PUEDES VER Frente Amplio: Comisión Política exige que Lenin Checco deje vocería de bancada

El otro bando utiliza argumentos parecidos: no hay dos grupos sino uno que es legítimo, tienen el apoyo de la mayoría de bases regionales y respetan el estatuto. “No hay dos grupos, hay una sola organización que es el Frente Amplio –argumenta el congresista Yván Quispe, de línea aranista–. Lo que hay es un grupo minoritario que se ha querido atornillar en la CPN, que ya había fenecido. Por eso se ha elegido una nueva CPN y al nuevo coordinador, Marco Arana, y llevamos nuestro Congreso, el 26 y 27 del mes pasado”.

¿Una nueva CPN?

Todo empezó luego de las elecciones parlamentarias de enero. Fue en febrero que se decidió convocar a un congreso y renovar la CPN. Cevallos, Humberto Morales, Wilbert Rozas, Willy Zabarburú, entre otros, impulsaron esa decisión.

PUEDES VER Congreso: proponen restituir el feriado del 8 de octubre con beneficios laborales

La fecha elegida fue el 29 y 30 de setiembre. Pero Arana y dirigentes como Jorge Aparcana y Miryan Parra decidieron convocar a elecciones para una nueva CPN el 24 de agosto y luego realizar un congreso el 26 y 27 de setiembre.

“Hay un pequeño grupo que quiere continuar como dirigentes. Nosotros, como nuevo Comité Político, atenderemos ahora los temas importantes”, indicó el congresista del FA Lenin Checco, que respalda a Arana y que fue elegido Segundo Coordinador Adjunto el 24 de agosto, cuando el mismo Arana obtuvo el cargo de Coordinador Nacional en la nueva CPN.

PUEDES VER Juntos por el Perú tiende la mano para alianza con el Frente Amplio

En esas elecciones del 24 de agosto, que Cevallos, Morales y otros dirigentes rechazan, Arana envió una “carta de saludo a los delegados”, en la que afirma que se necesitan “nuevos rumbos”. Y dice: “Mantener la unidad es tarea de cada día. Hay complicidades con el pasado. No se aprenden las lecciones”.

A su vez, los principales dirigentes nacionales que están con Cevallos y Morales emitieron un comunicado en el que se reafirmaban en seguir la “ruta aprobada por unanimidad en febrero de realizar nuestro IV Congreso el 29 y 30 de setiembre... y que convocará a elecciones para renovar nuestra CPN”.

En esa misiva, se agrega: “Llamamos a los miembros de la CPN que impulsaron esta iniciativa (nueva elección), especialmente al compañero Marco Arana, a no propiciar más actos divisionistas, ni prácticas caudillistas que lesionan la democracia interna”.

Dos congresos

Como se ve la confrontación no es de los últimos días de setiembre. Viene de antes. Y aún así, pese a los llamados y exigencias, se llegó a realizar dos congresos, en el mismo FA, la última semana de setiembre.

En el denominado III Congreso Nacional se proclamó “por unanimidad” la precandidatura presidencial de Marco Arana Zegarra.

En el llamado IV Congreso se eligió la precandidatura del excongresista Humberto Morales, y de las dirigentes Selene López y Zenaida Colonia.

En este último evento también se decidió que se auditen los informes económicos desde el 2017, fecha en que se recibieron fondos públicos. Una fuente al interior del FA indica que con ello se investigará lo actuado por el coordinador Jorge Aparcana, férreo aranista.

PUEDES VER Las izquierdas otra vez divididas rumbo a las elecciones generales

Además se pidió que Ética analice la situación de aquellos que convocaron a elecciones para la CPN “de manera ilegal”. Y la tercera decisión: que se busquen alianzas con las otras fuerzas de izquierda, entre ellas con Verónika Mendoza.

“El congreso que celebramos el 30 de setiembre no es porque yo u otro dirigente así lo quiera –explica Cevallos–. Es porque así lo quiso la única dirección del FA reconocida por el ROP del JNE. Ahora, el grupo minoritario está tratando que se les reconozca las elecciones realizadas el 24 de agosto. Pero el Jurado no les da la razón y tienen plazo hasta el 12 de octubre para levantar las observaciones”.

Solos o en una alianza

Aunque digan que sí desean la unidad, los dos sectores se distancian en que unos desean ir solos a los comicios y los otros en alianza, en especial con Nuevo Perú de Verónika Mendoza, y Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez.

El congresista y ahora precandidato Humberto Morales dice que desea la más amplia unidad de las fuerzas de izquierda. “Pero no buscamos esa unidad tipo ‘yo soy el candidato y todos vienen atrás’, es la unidad abierta de las izquierdas, juntos, para enfrentar el modelo neoliberal”.

PUEDES VER Elecciones 2021: Marco Arana descarta alianza con Juntos por el Perú

Arana sostiene que el FA no se ha cerrado a ninguna posibilidad de unirse a otras agrupaciones, “pero hemos sacado lecciones”. Aclaró que “no se trata de la unidad por la unidad”, sino de las coincidencias programáticas. Incluso otro connotado dirigente aranista, Jorge Aparcana, llegó a sostener que no es prioridad la unidad con la izquierda, sí con el pueblo y las organizaciones sociales.

En la misma vereda de Morales, Hernando Cevallos acepta que ya se sostienen conversaciones con Nuevo Perú y JP.

PUEDES VER Elecciones 2021: Frente Amplio ratificó precandidatura presidencial de Marco Arana

Morales agrega: “Cuando decimos amplio es porque no solo está Veronika sino que detrás de ella hay gran cantidad de militantes, detrás de Perú Libre igual hay muchos, los mineros, los maestros… Esa es la gran unidad que debemos seguir construyendo”.

Cevallos concluye: “Queremos liderazgos múltiples, con democracia, si Arana cree que el FA solo ganará las elecciones, allá él. Pero el sentido común nos lleva a pensar en la unidad”.

En el 2016 se ubicó como la tercera fuerza política

Aunque en la página web oficial del Frente Amplio, en el rubro Historia, se ha borrado todo vestigio de Verónika Mendoza, nadie duda de que uno de sus mejores momentos fue en las elecciones del 10 de abril del 2016 cuando la organización obtuvo más de 2 millones 800 mil votos y logró ubicarse como la tercera fuerza tras el fujimorismo y Peruanos por el Kambio.

El Frente Amplio se inscribió el 28 de abril del 2012 en el JNE. Surgió en la vida política agrupando a Ciudadanos por el Cambio, Movimiento de Afirmación Social (MAS), Tierra y Libertad, Fuerza Social, Partido Comunista Peruano y el Partido Socialista.

En el 2017 se escindió un bloque, con Mendoza a la cabeza y 10 congresistas, y nació Nuevo Perú.

Las cifras

9 escaños logró el FA en las elecciones congresales del 26 de enero.

18,74% de votos logró el FA en el 2016 (2.874.940) con Verónika Mendoza.

6.292 de afiliados tenía el FA en el 2019 en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El 17 hay primarias para el Congreso en Nuevo Perú

La precandidatura presidencial ya tiene nombre en Nuevo Perú, la psicóloga de padre peruano y madre francesa, Verónika Mendoza Frisch. Pero hay también una lista de precandidatos para el Congreso de la República.

PUEDES VER Frente Amplio buscará aprobar proyecto que prohíbe a investigados presidir comisiones del Congreso

Entre los nombres hay gente conocida, que incluso postuló en enero de este año en las elecciones congresales extraordinarias de abril del 2020 y que participó con las banderas de Juntos por el Perú (JP), que sí tiene inscripción vigente en el JNE. En estos comicios, JPP estuvo muy cerca de superar el 5% de votos a nivel nacional, pero no pudo hacerlo por lo que no logró tener representantes en el Parlamento.

La carismática Isabel Cortez, “Chabelita”, trabajadora de limpieza pública, intenta ser elegida esta vez. “Porque creemos que ya es tiempo de que los trabajadores nos representemos a nosotros mismos, vamos de precandidatos a las primarias abiertas que realizará Nuevo Perú para elegir sus candidatos al Congreso”, comentó.

PUEDES VER Frente Amplio exige que se forme una comisión multipartidaria para investigar audios de Vizcarra

Julio Arbizu también repite el plato de la postulación. En la campaña de enero de este año sufrió un incidente con el postulante Mario Bryce, quien le entregó un jabón en un debate, lo que Arbizu calificó de “agresión racista”. Hace unos días, el abogado consultó a sus amigos en las redes si debía postular. Recibió respaldo y parabienes.

También participa el excongresista y sociólogo Sergio Tejada. Ayer pidió apoyo tuiteando: “Este sábado 17 de octubre tendremos elecciones en @NuevoPeruMov. Tod@s pueden votar, no es requisito ser militante, solo necesitan registrarse. ¡Espero contar con su apoyo!”.

PUEDES VER Marco Arana: Congreso actual podría afectar el proceso de elección del Tribunal Constitucional

En busca del voto femenino y popular participan la feminista y socióloga Lucía Alvites , la economista Catherine Eyzaguirre, la joven transafroandina Gahela Cari Contreras y la abogada Grace Baquerizo.

Llaman a participar

Baquerizo apuesta también por ser “la voz de la gente chamba”, de aquellos que con la pandemia han sido echados a las calles. Ella llama a participar para que “juntos y juntas podamos dar pelea a aquellos que buscan que nada cambie en el país”.

“Vamos a recuperar el Perú de corruptos y machistas, es tiempo de nosotras”, opina la joven socióloga Lucía Alvites. Espera convocar a quienes “quieren reconstruir lo que la irresponsabilidad y la corrupción destruyó”.

PUEDES VER Las izquierdas otra vez divididas rumbo a las elecciones generales

También intentan el ex teniente alcalde de Lima Hernán Núñez, el exviceministro José Antonio de Echave, el experto en salud pública Mario Ríos Barrientos y el periodista Dante Alfaro en el Callao.

Las primarias en Nuevo Perú para elegir a sus candidatos y candidatas en las elecciones 2021 serán el sábado 17 de octubre. Para participar deben registrarse en la web habilitada, aunque ayer hubo algunos reclamos por su funcionamiento.

Frente Amplio, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.