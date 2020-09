Vacancia presidencial: estas son las frases que dejó la presentación de Martín Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, acudió al Pleno del Congreso para defenderse ante la moción de vacancia en su contra. En su presentación, el mandatario enfatizó en que el Parlamento no tiene argumento que incluya algún delito como para destituirlo de su cargo.

“Quiero darle la confianza al pueblo peruano. El único delito, lo único ilegal, que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del enorme desafío que tenemos por delante. Hoy, una vez más, un presidente comparece ante el Congreso, y esta vez en medio de una emergencia sanitaria que aqueja a todo el país”, mencionó en su intervención ante los legisladores.

Vizcarra inició su discurso apelando a la institucionalidad democrática e indicó los motivos de su presencia ante el Pleno del Congreso.

“Lo más importante es venir y dar la cara. (...) No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila, no solo ante ustedes los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanos y peruanas”, comentó.

Vizcarra rechaza imputaciones en su contra

Una vez más, el mandatario reconoció que es su voz la que aparece en los audios difundidos; sin embargo, rechazó los comentarios y acusaciones expresadas por su exasistenta, Karem Roca.

“Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios, ya lo he dicho públicamente, lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información", indicó.

Sobre el tema, el jefe de Estado mencionó algunos ejemplos de lo expresado por Karem Roca que han concluido en disculpas públicas hacia las instituciones mencionadas en los audios.

“Tanta mentira, tanta falsedad y, sin embargo, sin el más mínimo contraste, sin investigación alguna, sin nada, está corriendo la posibilidad de vacar al presidente de la República, con argumentos que luego han sido desconocidos por su propia autora”, agregó.

El mandatario solicitó que sea el Ministerio Público la entidad encargada de llevar a cabo la investigación sobre los hechos acontecidos.

“Debemos ser respetuosos de las instancias, dejemos que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación, porque es el que tiene la competencia de la investigación, y no el Congreso de la República”, puntualizó.

Vizcarra apeló a la estabilidad política

Por último, Martín Vizcarra pidió disculpas por la difusión de los audios y lo acontecido con ello. Asimismo, resaltó que esta situación política no puede disminuir los esfuerzos en la actual incertidumbre provocada por los daños de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“El Perú no puede estar detenido por el contenido de unos audios sin ninguna validez, la gestión de la pandemia y la reactivación económica no pueden estar en suspenso. (...) No generemos una nueva crisis sin fundamento en estas circunstancias que afectarían a los peruanos, principalmente, a los más vulnerables”, resaltó.

“Pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. (...) El único delito, lo único ilegal, que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina. (...) Hoy más que nunca debemos deponer rencillas y trabajar juntos por el país”, finalizó.

