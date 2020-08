José Luna Morales: Comisión de Ética posterga reconsideración por archivar su caso

La Comisión de Ética del Congreso de la República decidió postergar el caso contra el congresista de Podemos Perú, José Luna Morales.

En efecto, este grupo parlamentario decidió ver en su próxima sesión la reconsideración para archivar la investigación contra el legislador por, presuntamente, no depositar los aportes pensionarios a los trabajadores de sus empresas.

Esto, a pesar de llamarse uno de impulsores de proyectos de ley que plantean la devolución de los aportes a las AFP y ONP en el país.

Es importante recalcar que Luna Morales está vinculado a instituciones que adeudan los aportes a las cuentas de sistema privado y público de sus trabajadores.

PUEDES VER Manuel Merino: Cecilia García debe tener mayor cuidado con sus mensajes a la población

Fue la congresista Tania Rosa de Alianza para el Progreso (APP) quién propuso postergar dicho pedido ya que era “lo más saludable y conveniente” ´para dicha comisión puesto que el caso debía ser tratado por su presidente César Gonzales de Somos Perú, quien se encuentra de licencia por enfermedad.

Cabe recordar que esta reconsideración para ver el caso de Morales fue planteado por la parlamentaria y vicepresidente de la Comisión de Ética, Mirtha Vásquez, tras descubrirse presuntas irregularidades en la votación del congresista Aron Espinoza de Podemos Perú.

A través de su cuenta de Twitter, la representante del Frente Amplio compartió el oficio que envió a César Gonzáles en el que pide que se evalúe tener en cuenta si el parlamentario Aron Espinoza debió emitir su voto, el que permitió archivar el caso contra su colega de bancada.

Por su parte, José Luna Morales calificó de “descuido administrativo” la retención de aportes de sus trabajadores, hecho difundido en mayo pasado.

“Soy accionista de la empresa, pero no cumplo ninguna función administrativa en ella. Desde julio del año pasado me he ido alejando poco a poco de las empresas de mi grupo económico, debido a que comencé a tener una vida política”, declaró en aquella oportunidad a RPP.

Finalmente, el pasado 8 de agosto la Comisión de Ética archivó el caso —con 3 votos a favor y 4 en contra— por considerar que fue antes de ocupar el cargo de legislador. Tras conocerse los nuevos casos, las investigaciones dependerán de la posición que tome el grupo de trabajo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.