APP: Abstención de dar confianza a Gabinete Cateriano se dio por “no contemplar medidas urgentes”

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) explicó los motivos por los cuales se abstuvo de dar el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por el ex primer ministro Pedro Cateriano.

En efecto, la agrupación liderada por César Acuña sostuvo que Pedro Cateriano no abordó dos temas importantes para la agrupación: un necesario sinceramiento frente a la expansión de contagios del coronavirus (COVID-19) y la falta de “una propuesta coherente” para luchar contra la pandemia y reactivar la economía peruana.

“Esto no se dio y el mensaje no contempló medidas urgentes como la lucha contra el brutal desempleo y la inseguridad, el congelamiento de deudas bancarias, la devolución de aportes a la ONP y el Fonavi, entre otros. Por estos motivos, los miembros de nuestra bancada acordamos votar en abstención a la cuestión de confianza”, manifestó el partido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

En otro momento, APP aseguró que “siempre” dio la investidura a los Gabinetes Ministeriales del actual Gobierno de Martín Vizcarra. No obstante, decidieron no hacer lo mismo el último 4 de agosto con el grupo de Pedro Cateriano.

“Invocamos al presidente de la República (Martín Vizcarra), a que, para lo que resta de su Gobierno, conforme un Gabinete que priorice las necesidades urgentes de las grandes mayorías de peruanos”, expresó la bancada.

Cabe recordar que Cateriano declaró que “pecó de ingenuo” al creer en la palabra del líder de APP, César Acuña, pues en la reunión que tuvo con el excandidato presidencial le habría expresado su apoyo en su gestión “sin condición alguna”.

Fue en declaraciones para Radio Santa Rosa, donde el saliente primer ministro detalló que, tras asumir el cargo en el gobierno de Martín Vizcarra, conversó con César Acuña quién lo felicitó.

“Cuando yo inicié la ronda de diálogo, invité naturalmente a APP, al partido del señor Acuña. Él me felicitó y me dijo que me pidió que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, planteara un acuerdo. Eso ocurrió”, manifestó.

Sin embargo, la vocera de la agrupación, Carmen Omonte, dijo que Acuña Peralta si le ofreció a Cateriano Bellido su apoyo para su gestión pero no para dar el voto de confianza ya que primero tenían que escuchar su exposición en el pleno del Congreso de la República.

“Sabíamos de la conversación […] Acuña le ofreció apoyo en su gestión (pero) no se habló en específico del voto de confianza”, aclaró la congresista en diálogo con Canal N este miércoles.

