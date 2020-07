Cuñado de Vizcarra sobre contratos con el Estado: “Yo estaba excluido de la ley”

El contador Fredy Herrera Begazo, cuñado del presidente Martín Vizcarra, sostuvo este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que sus contrataciones con el Estado no estaban impedidas por la ley, refiriendo a que es un caso excluido en la norma.

El esposo de Doris Vizcarra Cornejo, hermana del jefe de Estado, se presentó en la sesión parlamentaria junto a su abogado luego de faltar en dos ocasiones pidiendo su reprogramación. Los legisladores lo citaron para responder por los servicios que prestó al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) adscrito al Ministerio de Agricultura entre el 2015 y 2019.

“Mi persona consultó con especialistas en la parte legal que señalaron que no tenía ningún impedimento para contratar puesto que mi participación con la entidad tiene como génesis el año 2015 cuando no existía asomo de injerencia política. Asimismo, se manifestó que dicho servicio fue continuo, personalísimo y sostenible en el tiempo hasta lograr el objetivo el cual si se concreto”, declaró Herrera Begazo ante la comisión.

El contador sostuvo que sus órdenes de servicios ejecutadas cuando su cuñado Martín Vizcarra ya era vicepresidente y posteriormente presidente de la República, estuvieron amparados por el artículo 5 de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley 30225.

Artículo 5 de la Ley de Contrataciones.

“Es una naturaleza personalísima bajo el principio de buena fe contractual y continua. (...) Yo he consultado con mi staff y no aplica para este caso en base al articulo, ahí me amparo. El supuesto está excluido”, resaltó el contador.

Agregó que comenzó a contratar con el PSI por invitación de esta entidad y luego que él ya tenía experiencia. Negó conocer a Mirian Morales, secretaria del Despacho Presidencia y a Jorge Montenegro, ahora ministro de Agricultura. Sobre Karem Roca, asistente presidencial, indicó conocerla desde Moquegua pero que no ha tratado con ella.

“No tendría por qué informar”

Asimismo, el ahora investigado por el grupo de trabajo parlamentario asegura que Martín Vizcarra no conocía sobre sus acuerdos contractuales con el PSI y que tampoco informó a esta entidad sobre su relación familiar con el mandatario, debido a que no le correspondía hacerlo.

“Yo estaba excluido de la ley, no tendría impedimento, y sobre el particular no lo he conversado (con Martín Vizcarra). Me he visto con él muy escasas veces, entiendo que tiene una labor muy recargada”, sostuvo.

Reiteró en que las órdenes de servicios fueron varias para seguir un proceso continuo, hasta que se logre el objetivo que es la licencia social de la comunidad tras el conflicto en la zona del río Tambo. “Yo intervengo y logro la licencia social. Yo no quiero decir que soy el único ni el mejor”.

Herrera Begazo comenzó sus acuerdos contractuales con el PSI en el 2015. En noviembre de 2016, cuando Martín Vizcarra era vicepresidente, firmó un nuevo contrato por S/ 36.000. El 20 de abril de 2017, vuelve a tener otro acuerdo por S/ 20.000.

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, desde abril de 2018, cuando su cuñado ocupó el máximo cargo y hasta mayo de 2019, obtuvo contratos con la misma institución hasta por S/ 190.000 según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía.

En total, Fredy Herrera Begazo durante los cinco años de trabajo ganó S/ 503.666, de acuerdo a las cifras del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, de los cuales desde julio de 2016 son más de S/ 320.000.

Fredy Herrera Begazo, cuñado de Vizcarra

