Cateriano sobre ministro de Trabajo: “Una vez que lo conozcan va a ser una grata revelación”

Ante los cuestionamientos por la designación del abogado Martín Ruggiero Garzón como titular del Ministerio de Trabajo por su falta de experiencia, el nuevo presidente del Consejo, Pedro Cateriano, reiteró su confianza y aseguró que él demostrará su capacidad en el cargo.

El líder del nuevo Gabinete Ministerial, que juró el último miércoles, sostuvo que es el responsable de la elección por ser quien lo recomendó y llegó posteriormente a un consenso con el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

“Yo confío en el ministro de trabajo, Martín Ruggiero, y una vez que lo conozcan va a ser una grata revelación. Y en todo caso, el responsable de su designación y de todos los ministros es el presidente del Consejo de Ministros, porque de acuerdo a la Constitución el presidente (Martín Vizcarra) es irresponsable políticamente”, declaró esta mañana a la prensa.

Martín Ruggiero estrenó cuenta oficial de Twitter luego de ser designado ministro de Trabajo, en reemplazo de Silvia Cáceres.

Cateriano sobre ministro Ruggiero: “No se dictan cursos para ser ministros”

Respecto a la falta de experiencia de Martín Ruggiero en la entidad pública sostuvo que en la política peruana e internacional se han tenido representantes sin experiencia en el sector público. Insistió en que se debe dar la oportunidad a los jóvenes.

“Como ocurre en muchos casos, no se dicta cursos para ser ministros, tampoco seminario para ser presidente del Consejo de Ministros. La política además es así, hemos tenido a presidentes que no han tenido ninguna experiencia, no solo acá sino en otras partes”, reaccionó ante el cuestionamiento sobre la inexperiencia del abogado.

Asimismo, Pedro Cateriano comparó a Ruggiero Garzón con Maria Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas, por ambos ser jóvenes. No obstante, la prensa resaltó que la funcionaria ha forjado su carrera en el sector público.

“El hecho de que este gabinete tenga a una ministra de Economía joven, un ministro de Trabajo joven no debe ser visto como un demérito, sino todo lo contrario, como una oportunidad que le da la democracia a jóvenes competentes en servir a su país más aún en una circunstancia tan critica como la que están atravesando”, sostuvo.

El titular de la PCM reiteró en que el ministro de Trabajo es un joven capacitado para cumplir el rol encargado en uno de los sectores más demandantes en el país, uno de los más responsables en la superación de la crisis nacional por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Creo que la presencia de los jóvenes en política es fundamental y ese es uno de los motivos que yo tuve para proponerle al presidente Vizcarra incorporar a un joven profesional capacitado, con conocimientos, para que ocupe una cartera como la de Trabajo”, mencionó Pedro Cateriano.

