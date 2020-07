Omar Chehade: “La presidenta del Tribunal Constitucional adelanta opinión”

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, rechazó que la titular del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, “adelanta su opinión” al señalar que no hubo deliberación en la sesión plenaria del último domingo 5 de julio, en la que se aprobó la modificación de cinco artículos de la Constitución.

En declaraciones para Canal N, Chehade Moya indicó que las propuestas de reforma constitucional que la representación nacional aprobó, fueron debatidas en el grupo de trabajo que dirige. Estos proyectos están referidos a la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios del Estado.

“No es cierto lo que dice la señora Ledesma y está adelantando opinión, ella debería tener una actitud prudente, una actitud cauta [...] Rechazo cuando dice que no hubo deliberación. No soy el que impongo el texto. Yo como presidente de la Comisión de Constitución no soy un dictador, y lo que hago es recoger lo que la mayoría señala, la decisión del acuerdo multipartidario que hubo dentro de las bancadas […] Si yo pongo mi texto fue porque escuché a todos los congresistas durante más de dos horas y media, porque sí hubo debate a pesar de que se diga que no”, expresó.

El pasado lunes 6, Ledesma Narváez consideró, en diálogo con La República, que existió un “déficit de deliberación” en la mencionada sesión plenaria, a la que, según indicó, “diría que es una farsa”.

“Una de las fortalezas de un modelo democrático consiste en la deliberación de los congresistas, que son los que representan a los ciudadanos. [...] Lo contrario a la deliberación es una farsa de democracia representativa. Diría que es una farsa, porque hubo un déficit de deliberación”, manifestó.

Sin embargo, consultada por si la aprobación del Pleno fue “inconstitucional”, la magistrada señaló que no podía responder, porque sería adelantar opinión, “pero que, en su momento, se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional, si es que el asunto se plantea”.

