Vocera del Frepap: “Les guste o no, somos la tercera fuerza de este país”

La vocera de la bancada del Frepap, congresista María Teresa Céspedes, encaró al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por hacer distinciones entre representaciones en el Legislativo.

“Les guste o no, somos la tercera fuerza de este país”, afirmó la parlamentaria durante su intervención en el Pleno extraordinario convocado este domingo por el titular del Legislativo.

Fue durante su primera intervención en la sesión plenaria extraordinaria que la parlamentaria recriminó a Merino que no hiciera “distingos” entre bancadas, en alusión a un comportamiento suyo en el último Pleno del viernes y sábado, cuando la congresista Retamozo pidió la palabra y no fue atendida.

“Siempre lo hemos dicho: somos un Congreso diferente, que va a marcar la diferencia porque estamos camino a cumplir el bicentenario. Señor presidente, no hacer acepción. Cuando empezó mencionando a los partidos, se olvidó del Frepap. Le guste o no, presidente, y no le gustará a muchos, somos la tercera fuerza de este país. El pueblo confió en nosotros. Por eso, señor presidente, le pido no hacer excepción de partidos ni de personas”.

Ampliaremos en breve...