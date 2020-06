Congresista Salinas: “Para asegurar la paridad y alternancia hay que eliminar el voto preferencial”

El congresista de Acción Popular Franco Salinas, junto a sus colegas de bancada en la Comisión de Constitución, se abstuvo de votar este martes el dictamen que, a propuesta de Omar Chehade, planteaba establecer la paridad y alternancia al 50% para las próximas elecciones del 2021.

"El dictamen está mal hecho, porque es una alternancia y paridad a medias”, sostuvo el parlamentario en conversación con La República.

Salinas justificó su abstención alegando que el dictamen presentado por el congresista Chehade no contemplaba la eliminación del voto preferencial, un reclamo que, tanto de Acción Popular como de la bancada del Frepap, se hizo presente a través de las congresistas Leslye Lazo y María Cristina Retamozo Lezama, quienes pidieron que se elimine este mecanismo.

“De qué te sirve exigirle a los partidos que las listas sean 50% mujeres y un hombre y una mujer, si lo que están haciendo es presentar un predictamen que no elimina el voto preferencial. Lo que hay que hacer es aprobar la alternancia y paridad, con la que estamos de acuerdo, eliminando el voto preferencial. Porque el mecanismo para asegurar la alternancia y paridad es presentar listas cerradas, que ganen listas y ya no votos preferenciales”, afirmó el congresista Salinas.

Efectivamente, del análisis de la normativa propuesta se desprende que el Congreso legisla solamente sobre la participación política de las mujeres en los procesos electorales. Sin embargo, el planteamiento no se ocupa a cabalidad sobre la representación que estas pueden alcanzar en cargos públicos.

Como se aprecia en el texto discutido, la norma habla de “las listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino, en elecciones generales".

Texto del predictamen de la paridad y alternancia discutido este martes en la Comisión de Constitución.

“No estoy a favor de ese dictamen. Quieren aprobarla como nombre, pero, en el fondo, no está sucediendo la alternancia y paridad. No estamos viendo la representación, y ese es el espíritu de la alternancia y la paridad. Estamos aprobando que haya una participación, pero no representación. Es lo mismo que hay ahora", acotó el legislador.

PUEDES VER Congreso: Martha Chávez cuestiona adelanto de paridad y alternancia para el 2021

Discusión del voto preferencial es inevitable

La reforma de la paridad y alternancia, para lograr su verdadera efectividad, es decir representación de mujeres en política y no solo participación, requiere, inevitablemente, el análisis y discusión de otro tema vinculado en forma directa con la reforma electoral: la eliminación del voto preferencial.

Incluso los organismos electorales han sugerido la revisión de este punto, según sostiene el congresista Salinas.

“Estas personas que defienden la paridad y alternancia me sorprende, porque hablan de la participación, mas no de la representación. Hay algunos [proyectos] como este que necesitan tocar otro. Tienes que meter otro tema en debate, que es la eliminación del voto preferencial”, sostuvo.

Ahora. Debido a que las abstenciones fueron más que los votos en contra o a favor, el predictamen volverá ser sometido a votación en la Comisión de Constitución, para que, nuevamente en esa instancia, se logre alguna decisión.

De aprobarse, el texto pasaría al Pleno. Ahí, podría ser enviado de nuevo a Constitución o, en su defecto, ser votado y aprobado o rechazado.

“Queremos lograr en la reconsideración un texto mejor, pero no veo que se vaya a conseguir porque el tema del voto preferencial es otro debate. Te soy sincero, hay mucha gente que le tiene miedo al escarnio público porque somos objeto de crítica. Por ahí que su voto en abstención lo pasan a favor”.

De momento, el parlamentario señaló que en su bancada no se ha discutido cuál será la postura respecto al predictamen actual sobre la paridad y alternancia.

“No nos hemos puesto a discutir todos los temas estos últimos días. Pero entendemos que estamos de acuerdo con la alternancia y la paridad, sí, pero si lo van a hacer a medias, no lo vale. No lo hemos hablado en la bancada aún", indicó.

Contra la paridad en la dirigencia de los partidos

Otro punto por el cual Salinas se abstuvo de votar el dictamen fue que se pretenda aplicar la norma de la paridad en las elecciones de los partidos políticos.

#Congreso: Franco Salinas, legislador de Acción Popular, se expresa en contra de regular la paridad y alternancia en la dirección de los partidos. "Es muy difícil lograr la paridad y alternancia en un partido", expresa.



Subraya que un partido es una asociación privada. pic.twitter.com/gIfdtnojZ2 — Wilber Huacasi (@whuacasi) June 2, 2020

El parlamentario sostuvo que era “complicado conseguir que en un partido el 50% de la dirigencia sean mujeres", ya que, sostuvo, la participación partidaria de estas “es baja”.