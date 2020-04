Frente Amplio sobre Confiep: “Hoy nos muestran su lado más inhumano”

El vocero del Frente Amplio (FA), Lenin Checo, mostró su rechazo a la carta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) enviada a la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, con el fin de pedir beneficios en favor de las empresas durante el estado de emergencia por la expansión del coronavirus (COVID-19).

“Le decimos al Ministerio de Trabajo que nuestros compañeros trabajadores vienen luchando y sale la Confiep a despedir a nuestra gente. El Perú está primero y la Confiep ya ha demostrado su lado más corrupto y hoy nos muestran su lado más inhumano”, escribió Checo en su cuenta oficial de Twitter.

La República se comunicó con el congresista, quien afirmó que su bancada difundirá un comunicado expresando su desaprobación a la misiva firmada por María Isabel León, presidente de la Confiep.

“Estamos muy preocupados ya que vemos como los poderes económicos siempre afectan a los que menos tienen. Esto afecta a todos. Yo me incluyo porque también soy trabajador. Esto va a afectar a todo el sector público y privado sobre todo en el recorte de sueldos y derechos laborales”, sostuvo Checo a este medio.

Es importante mencionar que entre los pedidos de la Confiep se encuentra la postergación de la Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) de mayo, la suspensión temporal del Impuesto a la renta. Además, solicitan la reducción de salarios durante la emergencia nacional, así como el cese colectivo de manera automática, entre otras medidas.

“Mucha gente por no perder el trabajo va a tener que acceder ante la presión de trabajar un poco más. Es lamentable que no haya un ente rector como lo debería ser el Ministerio de Trabajo que hasta el momento no ha dicho nada”, expresó el legislador.

Asimismo, el documento de la Confiep indica que es el Gobierno quien debe considerar a las empresas que “vienen siendo afectadas económicamente” debido al estado de emergencia promulgado el pasado 16 de marzo por la pandemia mundial.

Por otro lado, Checo consideró que esta situación mantendrá a la ciudadanía “fustigada” ya que luego del 26 de abril habrán mayores consecuencias.

“Ahora viene una ola de cadena de desempleo. Viene una crisis para los ciudadanos peruanos que menos tienen. Siempre está crisis nos afecta más a nosotros (los trabajadores) que a ellos (las empresas). Realmente estamos consternados por lo que viene pasando en el país” agregó.