Fui notificado positivo al coronavirus

He sido notificado positivo al coronavirus. Rafael Rey.

Elevar nuestros votos para que el coronavirus le dé, al menos, a Vizcarra y todo su gabinete. José Barba para el festejo de Rey y Tudela, unos días antes.

No me he hecho la prueba de descarte porque no tengo ninguno de los síntomas, y cumplo estrictamente todas las precauciones como cualquier ciudadano. Presidente Martín Vizcarra.

A mí nadie me puede prohibir que me bañe en el mar. Ricardo Belmont.

A quedarse en casa, pero sin permitir el contagio del ayayerismo, ¡paralizante peste! Martha Chávez.

Los virus que producen enfermedades y muerte, pertenecen al ámbito del mal, por tanto, solo te afectarán si te pasas a ese ámbito, o estás viviendo ahí por tus decisiones. Beatriz Mejía.

Estamos gobernados por gente peligrosa. Luis García Miró (Expreso).

Parte de la población rechaza la cuarentena porque la cultura sanitaria inculcada por el capitalismo es curativa y no preventiva. Vladimir Cerrón.

Fui al centro de salud del Minsa para vacunarme contra el neumococo. La señorita que atendía me dijo que no podía ponérmela porque solo era para personas de más de 60 años. No saben lo simpática que me cayó. Carlos Bruce.

Tengo 79 años y no quisiera dejar mis huesos por una enfermedad que puedo evitar. Enrique Fernández Chacón sobre por qué no fue al pleno.

Hay temor, pero tenemos que evitar llegar al pánico. Martín Vizcarra.

Es exagerado porque no ha habido ni besos ni abrazos. Daniel Urresti sobre las críticas al congreso por sesionar durante la cuarentena.

Tarde o temprano, todos nos infectaremos. Ministro Víctor Zamora.

Viene algo más nocivo que el neumococo: aborto, reparto de la píldora del día siguiente como caramelos en los colegios e ideología de género. Marta Chávez sobre el nuevo ministro de Salud.

El capitán Cueva no fue retirado del ejército, solo del patrullaje. Lidiar con estos bellacos es difícil, en la calle algunos se creen machitos. Si se tienen que emplear las armas, las usaremos. General César Astudillo, jefe del comando conjunto de las FF.AA.

Pareciera que no son dos años sino cinco o diez. Martín Vizcarra al cumplirse dos años de su presidencia.