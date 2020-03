Daniel Soria Luján: “Se elegirá a los procuradores por concurso público, no serán designaciones a dedo”

El procurador general asegura que sus acciones demostrarán que trabaja con independencia y autonomía. Admite que se puede modificar la forma de elección para este cargo, pero esa tarea le compete al Parlamento.

A casi un mes de su nombramiento, ¿cuánto se ha avanzado en el nuevo sistema de defensa del Estado?

En diciembre, se designó a los dos miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Si bien el procurador general es el funcionario administrativo de mayor jerarquía, por encima está el Consejo Directivo.

En el que está usted.

Está compuesto por el procurador general, un representante del Ministerio de Justicia y otro de la Contraloría. Recién el 3 de febrero se designó al procurador general y con el Consejo Directivo completo empezamos a reunirnos. Estamos en tránsito de constituirnos en un pliego presupuestal porque somos un organismo público técnico especializado, adscrito al sector Justicia, pero que tiene autonomía funcional, administrativa y económica.

¿Recibirá el presupuesto de cada procurador?

Una vez que nos constituyamos en pliego a fines de abril, y ya estén establecidos los instrumentos de gestión de la entidad, como el reglamento de organización y funciones, el cuadro de asignación de personal provisional, entre otros, tenemos un plazo de 180 días para hacer el plan de implementación de las procuradurías.

¿Deben ser más de 2 mil?

Tenemos registrados poco más de 400 procuradores. Todos ellos van a pasar a la Procuraduría General.

Entonces, ¿hay gobiernos locales sin procurador?

Hay entidades de los niveles subnacionales que no cuentan con procurador, y una de nuestras funciones es fortalecer el sistema, lo que quiere decir, establecer procesos de selección de profesionales idóneos que puedan cubrir esas plazas y, donde ya existen, potenciar las procuradurías con más personal y presupuesto. Es un proceso que desarrollará este año.

¿Se elegirá a los procuradores por concurso público?

Vamos a hacer una selección para cubrir las plazas que faltan, pero la norma también prevé, y lo vamos a hacer, una evaluación integral de todos los procuradores. En el Consejo Directivo vamos a aprobar instrumentos de evaluación y selección que sean objetivos, previsibles en lo que se refiere al tipo de evaluación, con transparencia, para que la selección sea por una estricta meritocracia.

¿Por concurso?

Habrá un concurso con reglas para participar, criterios para evaluar y seleccionar a los mejores profesionales, con la mira de que el sistema se repotencie y fortalezca. No serán designaciones a dedo.

¿Hubiera sido mejor ese sistema para nombrarlo?

El diseño de designación del procurador general del Estado está en la ley actual. Podría ser otro diseño, efectivamente, y ahora que el Congreso vuelve a restituirse en sus funciones, como el Decreto Legislativo 1326 es una norma con rango de ley, podría eventualmente cambiar las reglas de designación.

¿Cómo el país puede estar seguro de su autonomía?

Eso se ve en el desempeño del funcionario. Lo que queremos en la Procuraduría General es mostrar resultados a la ciudadanía de que trabajamos con independencia y autonomía. Queremos que, en un tiempo no muy lejano, puedan apreciarse los frutos de nuestro trabajo y que los procuradores tienen profesionalismo, autonomía, y no se subordinan a intereses particulares.

Usted señaló que habrá un solo lineamiento en las procuradurías. ¿Qué significa eso?

Estamos hablando básicamente sobre lineamientos de orientaciones técnicas que coadyuven al trabajo de los procuradores, pero la Procuraduría General no puede intervenir en el trabajo de los procuradores. Ellos tienen autonomía funcional. El procurador general no puede decirle a un procurador qué estrategia procesal seguir o que no apele ni impugne o que se desista de una demanda.

¿Solo usted podría denunciar, dado el caso, al exministro de Energía y Minas por las reuniones con Odebrecht?

La impresión que se tiene de esta facultad es que el procurador general es la única persona en todo el país que puede denunciar. Eso es incorrecto. Los ciudadanos podrán seguir denunciando, y los funcionarios públicos (de otras entidades) tienen la obligación de hacerlo cuando hallen un indicio razonable de comisión de delito. Esta norma de nuestro reglamento está solo circunscrita al sistema de defensa jurídica del Estado.

¿El procurador anticorrupción podría seguir denunciando a altos funcionarios?

Cualquier procuraduría especializada podría coadyuvar en la evaluación de la denuncia, pero el reglamento dice que la formula el procurador general.

La procuradora Silvana Carrión está solo como encargada para el caso Lava Jato, ¿la nombrarán como titular?

Ratifico el trabajo de la doctora Carrión. La Procuraduría General del Estado la apoya a ella y a su equipo. Y respecto a la designación del titular es un tema que debemos verlo en el Consejo Directivo.

¿Le ordenó el presidente la salida del procurador Ramírez?

No. Fue producto de la deliberación del Consejo Directivo, que se reunió dos días después de que se difundieron los hechos (reuniones con Odebrecht), y la decisión fue unánime. En realidad, el Gobierno se ha enterado de esta decisión a posteriori.

¿Mediante El Peruano?

Sí. Ese ha sido un ejemplo de nuestra autonomía.

¿Su jefe es el ministro de Justicia? ¿El presidente?

Si por jefe entiende una subordinación jerárquica, no lo tengo. La Procuraduría no recibe instrucciones de una entidad gubernamental superior, porque la norma nos garantiza independencia y autonomía funcional, y espero que con nuestros hechos la ciudadanía lo pueda percibir.