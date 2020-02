Carlos Paredes: titular de Petroperú presenta su renuncia

El presidente de Petroperú, Carlos Paredes, dijo que renunció a su cargo y que hoy oficializará su decisión. “Yo considero que es lo más razonable. Yo ya adelanté esa decisión a altos miembros del Ejecutivo. Ya mandé mi carta de renuncia. Mañana (hoy) la voy a oficializar. La presenté el sábado, pero las oficinas estaban cerradas”, expresó a Canal N.

Paredes alegó que "no se va molesto" y tampoco "pateando la puerta". "Son las cosas que pasan en la política y yo no soy político (...). Esta es una venganza de la gente que ha sido despedida por corrupción y está buscando retornar a Petroperú", sostuvo.

Como se sabe, el último viernes, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló un audio en el que Paredes Lanatta insulta a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

"Le pedí a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los US$ 1,500 millones que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable", fue la expresión del renunciante titular de Petroperú.

La grabación, según Paredes, fue presentada en Piura el 11 de enero por extrabajadores de la empresa despedidos por actos de corrupción.

El expresidente de Petroperú, desde agosto del año pasado, había protestado porque la compañía petrolera estaba sobreendeudada porque había invertido más de US$ 5,400 millones en repotenciar la refinería de Talara, Piura.

En el 2008, la consultora norteamericana Arthur D. Little calculó que el costo para modernizar la refinería ascendía a US$ 1,335 millones. La empresa se prestó US$ 1,300 millones y colocó US$ 2,000 millones en bonos en el 2017 para financiar el proyecto.

Paredes asumió la presidencia de Petroperú el 1 de mayo del 2019, en reemplazo de Esteban Bertarelli Bustamante. Antes había sido jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Economía (MEF) y asesor principal del Ministerio de Coordinación y Planeamiento en Venezuela.

Alegó que Alva no se ofendió

- El renunciante presidente de Petroperú, Carlos Paredes, minimizó sus expresiones alegando que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, no se sintió ofendida. “No creo que se haya sentido vulnerada, pero en caso se haya sentido ofendida, le pido disculpas”, expresó.