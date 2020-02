Pedro Cateriano: No me consta actos ilícitos en gobierno de Humala

Pedro Cateriano, exprimer ministro durante el gobierno de Ollanta Humala, exigió una amplia y severa investigación en el proceso judicial que se le sigue al expresidente y su esposa Nadine Heredia, quienes habrían recibido cobros ilícitos por parte del Club de la Construcción, integrado por empresas como Odebrecht.

“Es la primera oportunidad en la que un colaborador de esa jerarquía acusa al presidente y a su esposa. Por esa razón creo que se debe investigar hasta las últimas consecuencias con apego y rigor a la ley”, señaló Cateriano en diálogo con Canal N.

Recientemente un colaborador eficaz contó al Ministerio Público que Ollanta Humala habría recibido entre US$16 y US$18 millones en sobornos entregados por el Club de la Construcción.

José Paredes, quien fue compañero de estudios del exmandatario y hermano del exministro de Transporte y Comunicaciones Carlos Paredes, es quien habría entregado los pagos ilícitos a Humala en Palacio de Gobierno.

A propósito de ello, Pedro Cateriano negó haber visto alguna situación sospechosa. “A mí no me consta ningún acto ilícito ni he tenido en mi relación gubernamental con el presidente Humala nada que criticarle”, declaró el exprimer ministro.

Sin embargo, a nivel personal señaló que "hay una desazón y una lástima por la situación en la que se encuentran los esposos Humala Heredia”.

Ollanta Humala habría recibido más de US$16 millones en sobornos

De acuerdo al colaborador eficaz, José Paredes fungió de intermediario entre el presidente Humala y el Club de la Construcción. Paredes recibió 20 entregas de dinero de las empresas entre los años 2011 y 2014, siendo la primera entrega de US$500 000 el 21 de noviembre del 2011.

Otro punto es que cuando José Paredes acudía a Palacio de Gobierno y se encontraba con el entonces mandatario y su esposa Nadine Heredia, era Humala Tasso quien le entregaba el maletín, que contenía el dinero, a ella.