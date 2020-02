Escuchamos sobre la posibilidad de tener una “nueva” Constitución Política del Perú como si ello fuera la solución a nuestros problemas políticos.

Lamentando lo que se vive en Chile, pareciera que ellos creen que sus problemas se solucionarán con una nueva constitución que no sea la “Constitución de Pinochet”. Pareciera un argumento más hepático que racional. ¡Las constituciones no son de una persona!

Los problemas de Chile ni los del Perú se solucionarán con una nueva constitución, sino enfrentando los grandes males que a nuestro entender son la corrupción, el centralismo y la informalidad.

Regresando al tema constitucional, recordemos antecedentes de las últimas dos constituciones.

La Constitución de 1979 fue desarrollada por un Congreso Constituyente presidido por el más ilustre político peruano del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre. Significó la salida a un gobierno militar de doce años. Mientras se desarrollaba el proceso de elaboración de la Constitución, teníamos a los militares en Palacio de Gobierno, siendo Presidente el General Francisco Morales Bermúdez.

Dos aspectos muy importantes a tener en cuenta son primero que los militares necesitaban una salida que no significara una persecución luego de haber quebrado el orden constitucional durante más de doce años. Haya de la Torre, de 83 años de edad, debía presidir una constituyente que les diera la confianza a los militares, no todos ellos de acuerdo con Morales Bermúdez, de que la transición a la democracia no significaría una cacería de brujas. Hay que entender que la Constitución de 1979 significó una salida democrática a los años de la dictadura militar. Salida democrática que lideró Haya de la Torre y que respaldó el doctor Luis Bedoya Reyes y la mayoría de peruanos.

Otro aspecto importante es recordar que la Constitución de 1979 fue redactada diez años antes de la caída del muro de Berlín en 1989. No cabe duda de que este hecho histórico representó un antes y un después en la historia contemporánea. Los criterios anteriores a la caída del muro eran de polarización entre comunismo y capitalismo, y que con la caída del comunismo el mundo enfrentaría una nueva realidad.

La Constitución de 1993 fue desarrollada en una coyuntura donde el Presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso en 1992 y la comunidad nacional e internacional presionan para una salida democrática. La decisión fue convocar a un Congreso Constituyente que redactara la nueva Constitución.

Considerando que en 1993 ya había caído el muro de Berlín, dicha constitución fue redactada en un contexto internacional distinto. El mundo ya no estaba en la discusión entre comunismo y capitalismo. En Rusia se daba la transformación o Perestroika, la China se integraba cada vez más al resto del mundo y el comunismo internacional estaba claramente de retirada.

Nuestra población está integrada esencialmente por jóvenes que no han vivido ninguno de los dos procesos de redacción de las constituciones de 1993 y menos de 1979.

Nuestro mensaje es que cuando hablamos de la posibilidad de una nueva constitución debemos analizar de dónde venimos para sacar conclusiones constructivas hacia el futuro.

La Constitución Política de los Estados Unidos es la misma de los Padres Fundadores que ha merecido múltiples adendas y reformas. Nadie en ese país plantea una nueva Constitución…

Considero que lo que nuestro país necesita no es una nueva constitución sino reformar en lo que sea necesario la vigente. Los mecanismos constitucionales para dichas reformas están dados y considero que ese sería el camino más práctico a seguir. No caigamos en ponerle nombres de personas a nuestra Constitución. La Constitución Política del Perú es de todos los peruanos y debe actualizarse de acuerdo con la realidad del momento que vivimos, con la reflexión de nuestros líderes.