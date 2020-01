Apristas admiten que fracaso fue por su escasa sintonía con el pueblo

Para la integrante de la dirección política del Apra, y antigua militante del partido que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre, se hará un balance de los resultados de las votaciones para establecer las razones del fracaso electoral. El Apra no pasó la valla electoral, ha desaparecido de las contiendas electorales, según los resultados del proceso del domingo.

“Como políticos realistas hay que señalar que no le ha ido bien al Apra, eso es algo objetivo y, naturalmente, en su momento esto amerituará un análisis político integral de la posición del partido, para determinar las razones y causales que habrían llevado a este resultado”, señaló Mercedes Cabanillas.

“Todo partido político que se precie de objetivo evalúa que salga muy bien, regular o que no salga bien, y eso se hará como corresponde de una manera objetiva, realista y saludable”, sostuvo Cabanillas.

Para la exministra del Interior del segundo gobierno aprista, todavía no se pueden establecer las razones del fracaso electoral, pero eso se determinará en su próxima reunión de dirigentes.

“Puede haber un conjunto de razones que las diré en la reunión del partido como integrante de la dirección política del Apra. Habrá una autocrítica en el interior del partido como hay cada vez que se llevan a cabo una actividad electiva, sea cual fuere el resultado, se hace una evaluación”, señaló.

“No hemos sintonizado con el pueblo”

A diferencia de su compañera de partido, para Javier Velásquez Quesquén, el excongresista aprista con más años de ejercicio, la debacle del Apra en el país se debe a dos temas claves: falta de organización y falta de sintonía con las demandas de los ciudadanos.

“Es muy sencillo, no hemos tenido respaldo porque no ha habido organización y porque no hemos sintonizado con las necesidades del país, hay que ser honestos y decirlo”, explicó.

“Y lo que hay que hacer es impulsar una nueva organización y autorizar una propuestas que permita que los ciudadanos vean en el Apra una institución que tiene capacidad de enmienda y de propuestas y algunos de nosotros que ya hemos dado un paso al costado verlo desde afuera porque es momento de los jóvenes, es hora de las nuevas generaciones”, admitió Javier Velásquez.

“Que pongan sus cargos a disposición”

Buscando una solución con miras a las elecciones para el 2021, el exlegislador y ex secretario general del Apra Carlos Roca Cáceres espera que los altos dirigentes renuncien a la conducción del partido.

“Que el partido haya obtenido en esta votación 2.6 % es el porcentaje más bajo en los últimos tiempos y yo lamento mucho esta situación. Yo estoy recibiendo llamadas de compañeros preocupados por estos resultados. Estoy a la espera que la actual conducción del partido, tanto los secretarios generales del APRA como los integrantes de comisión política tengan el gesto responsable de poner sus cargos a disposición y ver la manera de resolver el problema de la representación del partido en este momento tan difícil”, apuntó.

“No eludo responsabilidades”

En su cuenta de Twitter, Mauricio Mulder Bedoya, que postulaba con el número 1, encaró la derrota de su partido, no obstante que obtuvo una importante votación.

“No soy de los que eluden sus responsabilidades. Y de hecho asumo el pasivo de este resultado adverso. Pero que nadie se llame predestinado ni aproveche esta hora para medrar. O juntos y firmes o egoístas y sin rumbo”, escribió.