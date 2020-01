Las Bambas: comuneros de Challhuahuacho evalúan si paro preventivo será indefinido

Los comuneros del distrito de Challhuahuacho, Apurímac, se reúnen este miércoles 22 de enero para evaluar si el paro preventivo de 48 horas que iniciaron en la víspera será indefinido, según informó el presidente de la federación campesina de esa jurisdicción, Jacinto Lima Lucas.

A través de un pronunciamiento, los dirigentes expresaron que tanto el gobierno central como los locales muestran indiferencia con las exigencias de la población, debido a que no cumple con los compromisos pactados.

PUEDES VER Macrorregión sur concentra el 43% de los conflictos mineros en el país

“La empresa minera australiana-china MMG LIMITED, cuyos accionistas son las empresas de la República Popular China Guixin International Investment Co. Ltd y la empresa Citic Metal Co. Ltd, que desarrolla el proyecto Mina Las Bambas, [...] viene avasallando y burlándose de nuestro pueblo sin respetar nuestros derechos”, se lee en el documento.

Sobre el alcalde de Challhuahuacho, los dirigentes sostuvieron que la autoridad edil se reunió en varias ocasiones en Lima con representantes del Poder Ejecutivo sin la participación de la población.

“Del actual gestión no se refleja ningún proyecto de gran envergadura, de lo contrario, se han dedicado a anular los proyectos que ya estaban viables para la ejecución. El pueblo exige ejecución de proyectos entrampados por culpa de funcionarios inoperantes y corruptos”, continuaron.

Respecto al gobernador regional de Apurímac, los comuneros indicaron que este no responde a un oficio enviado a su despacho el último 9 de enero.

Finalmente, los dirigentes exigen la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, y del primer ministro, Vicente Zeballos, para la ejecución de los compromisos incumplidos. También piden que se archiven las denuncias interpuestas por el Estado peruano y la empresa minera en contra de pobladores.