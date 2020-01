No me alcanza, soy sincero

He decidido servir a mi patria y presentarme a la presidencia. Rafael López Aliaga.

Soy una persona de palabra. Lo repito: seré presidente hasta el 28 de julio de 2021 y no hay posibilidad de reelección. Martín Vizcarra.

No dejaremos las cosas como las hemos encontrado. Vicente Zevallos.

Les han metido cosas en la cabeza, que el congreso es el malo. Un día negro. Luz Salgado sobre el fallo del TC.

Un día de luto para la constitucionalidad. Rosa Bartra sobre lo mismo.

Discrepo totalmente de Rosa Bartra, discrepo totalmente con ella porque es muy mentirosa y manipuladora. Me he dado cuenta de sus mentiras, ya desde ahí no me cae. Más allá que eso sea una enemistad, mínimo hay que decir las cosas como son, y como yo soy una investigadora, al toque encuentro una cosa. Yeni Vilcatoma.

No hablo de lo que dicen mis colegas. Rosa Bartra sobre lo anterior.

Soy abogado. Estoy tocando puertas para ver si tengo un par de temas. Estoy viviendo de mis ahorros. He ahorrado muy poco lamentablemente, porque no alcanza. Mauricio Mulder.

Estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3,500 soles no puedo solventar ser congresista. Estoy siendo sincero. Mijael Garrido Lecca.

El próximo Congreso aún ni se instala, pero ya empezó a cerrarse solo. Jaime Bedoya.

No estoy de acuerdo con feministas extremistas que dicen que todos los hombres somos malos. Julio Guzmán.

Almorzar no es pactar. Mauricio Mulder sobre su almuerzo con Cecilia Chacón y Karina Beteta.

Es un muerto en esta campaña. ¿Quiénes y por qué quieren revivirlo? Candidato AP Alberto Velarde sobre Víctor Andrés García Belaunde.

Los caviares son perdedores natos que no saben perder y nunca sabrán perder. Son los incapaces que no pudieron tomar el poder ni por las armas ni por las urnas. Hernán Garrido Lecca.

Todos nacemos por la vagina o concha, a excepción de ustedes los comunistas morados que según una postulante al Congreso son concebidos por el ano y seguramente a ti no te parieron sino te cagaron. Fujimorista Héctor Becerril.