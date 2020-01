Hildebrandt: La Constitución debe cambiar, si se pudiera privatizar el aire, lo habría hecho Fujimori

En el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020 el periodista César Hildebrandt sostuvo para este diario que no espera ningún cambio en el Parlamento porque no parece haber un “escenario distinto”, pese a ello se logró frenar al “apro-fujimorismo”.

“Espero más bien una reiteración, una de las típicas reincidencias peruanas. No veo algo nuevo, no veo grandes ideas, ni la aparición de un escenario distinto. Pero, en fin, lo que al menos se logró fue romper la maquinaria mafiosa del apro-fujimorismo y lograr un Congreso que será un archipiélago de menudencias”, expresó.

Asimismo, el director del semanario Hildebrandt en sus 13 enfatizó que está en manos del Gobierno la posibilidad de entendimiento con el Legislativo, recordando que en el Congreso anterior era imposible negociar porque existía una hegemonía absoluta originada por el fujimorismo, el aprismo y otras bancadas.

“Dependerá del Gobierno que esta vez haya un entendimiento con el Congreso que permita una tregua que nos lleve al 2021 de una manera más civilizada. No creo que esta vez el Ejecutivo pierda la oportunidad de concertar con un Parlamento fragmentado para lograr consensos mínimos. Lo que hacía imposible la negociación era la hegemonía absoluta del fujimorismo aliado con el APRA y los escombros de algunos otros partidos”, sustentó el periodista.

En tanto, dijo que el peruano parece no darse cuenta de la “crisis institucional” y más bien parece “ajeno a su propio drama” refiriéndose a los problemas persistentes en el país como la informalidad en el sector económico.

“Lo que no hay es clima cívico, urgencia de cambio. Parece que el peruano no se diera cuenta de la crisis institucional. Somos una economía 70% informal, tenemos un déficit de gestión porque no podemos ni siquiera gastar el dinero que tenemos, tenemos serísimos problemas en lo judicial, y el peruano parece ajeno a su propio drama. Es tragicómico", explicó.

Además sostuvo que las reformas pendientes se deben avanzar en el próximo Congreso, los decretos de urgencia, así como el cambio de la Constitución cambiada por Alberto Fujimori “si se pudiera privatizar el aire que respiramos, lo habría hecho Fujimori”. También comparó la carta magna con la de Chile en la dictadura de Pinochet. “Es evidente, nadie está de acuerdo con la actual, excepto Dionisio Romero Paoletti y compañía, Alberto Fujimori y compañía, y Keiko Fujimori y compañía, y varios etcéteras suficientemente aceitosos y manchados, como para nombrarlos”.