Excongresista solicita a Comisión Permanente iniciar proceso administrativo contra Mario Bryce

Edgar Ochoa Pezo, integrante de la Comisión Permanente, solicitó este martes 7 a un grupo de trabajo del Congreso de la República abrir un proceso administrativo contra Mario Bryce “por realizar actos racistas” contra Julio Arbizu.

El documento fue remitido luego de que el candidato por Solidaridad Nacional, quien labora en la oficina de comunicaciones del Congreso, incurrió, durante la celebración de un debate electoral, en un presunto acto de discriminación contra Julio Arbizu, candidato por Juntos por el Perú.

PUEDES VER: La reacción de Pepi Patrón al escuchar que Martha Chávez asegura que las personas no tienen género

“El señor Bryce, en un programa de televisión, ha tenido actos racistas que son condenables y catalogados como delito”, señala Ochoa Pezo en el oficio enviado a Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente.

Asimismo, el excongresista por la bancada Nuevo Perú aclara que adjunta al documento un link “en el que se puede encontrar las expresiones” de Mario Bryce contra el postulante de Juntos por el Perú.

Durante un debate electoral realizado por El Comercio este martes 7, casi al finalizar, Mario Bryce entregó un jabón a su oponente. Este acto fue catalogado como racista inmediatamente por Julio Arbizu.

“Esta es la razón que utiliza muchas personas en las redes [sociales], y lo sabes tú porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted, probablemente es más sucio en la cabeza”, manifestó el exprocurador anticorrupción.

Posteriormente, vía Twitter, Mario Bryce afirmó que la entrega del jabón a Julio Arbizu “era un símbolo de querer limpiar la política y la corrupción”. “No hay distingo de raza, de condición social ni de nada”, añadió el postulante por Solidaridad Nacional.