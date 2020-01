Ledesma sobre juramentación de miembros de la JNJ: “Lo considero poco serio” [VIDEO]

Marianella Ledesma, nueva presidente del Tribunal Constitucional (TC) y primera mujer en asumir el cargo, criticó este lunes la manera en que se realizó la ceremonia de juramentación de los electos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sobre ello, dijo que consideró "poco serio” que se haya hecho tal evento sin antes publicarse las actas que “justifiquen” la calificación.

“Considero poco serio de que se tome juramento a funcionarios encargados de elegir a los futuros jueces de nuestro país sin que por lo menos se diga cuáles son las razones que justifican por qué tienen que estar ahí”, manifestó Ledesma en una entrevista en Canal N.

Por otra parte, la magistrada afirmó que hubiera deseado que dicho evento se de con “credibilidad” y que reconoce que “no todos” los integrantes están en la misma situación que otros miembros.

“Lo ideal hubiera sido que esta elección hubiera gozado de una credibilidad que la ciudadanía hubiese recibido con mucho júbilo. Yo no estoy generalizando a los elegidos. Yo sé que hay gente honorable que ha sido elegida pero no lo voy a mencionar en este momento. No todos están en esa misma situación”, expresó Ledesma Narváez.

De igual modo, la nueva presidenta de la entidad constitucional consideró que “no es saludable” que la JNJ tenga cuestionamientos antes de su oficialización. Esto en referencia a los casos del excongresita Marco Tulio Falconí y la exministra de Justicia, María Zavala, que no juraron este lunes.

“Es una pena que un organismo que va a tener función muy determinando de elegir o señalar la permanencia de los jueces en nuestro país tuviera esas dudas, esas manchas de cuestionamientos en relación a los plagios, a las llamadas telefónicas Y vinculaciones no muy claras con determinados personajes. Eso no es lo saludable para quienes tendrían que integrar la Junta Nacional”, declaró Ledesma.

Por último, sobre el tema, Ledesma consideró que esperará los descargos de los mencionados miembros ya que estos casos “deben ser analizados” para saber que es lo que se han dicho en esas llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza, quién es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Lo fundamental es aclarar esos cuestionamientos. No solo son las llamadas. Hay que ver que se ha dicho en esas llamadas (a César Hinostroza y otros funcionarios)”, declaró la magistrada.