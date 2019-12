Mendoza sobre coordinación de Fujimori con candidato: “Quieren captar este Congreso”

La lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza señaló que el audio difundido en el que Alberto Fujimori coordina las listas al Congreso de Fuerza Popular confirma que el expresidente es quien articula y maneja los movimientos del partido naranja.

“Él hace y deshace en el fujiaprismo, él es el que designa a los candidatos y los peruanos tenemos que ser muy conscientes de que el fujimorismo sigue vivito y coleando, y que sus tentáculos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial están intactos y quieren nuevamente captar este Congreso para hacer de las suyas”, aclaró Mendoza.

Asimismo, la excandidata presidencial hizo referencia a la solicitud que indican comenzar investigaciones contra el mandatario, Martín Vizcarra y el ministro de Transportes, Edmer Trujillo.

“Creo que este es un momento en el que todas las denuncias de corrupción tienen que ser investigadas con rigor, con el debido proceso y tienen que llegar hasta el final. Y las ciudadanas y ciudadanos tenemos que estar muy vigilantes para que en todos los casos sea así”, sostuvo.

El discurso de Mendoza hace referencia a la grabación que realizó Crisóstomo Benique a la conversación que sostuvo con Alberto Fujimori. En ella, Fujimori le aseguraba un lugar en el padrón de candidatos a estas elecciones 2020.

“No tenga duda de la posición: número 4. Yo lo voy a guiar, soy experto en estas cosas. Yo le he echado ojo, usted va a ser congresista”, expresó Fujimori.

Por no resultar creíble para su entorno, Benique subió el audio a redes sociales y lo comento en medios de comunicación. “Sí efectivamente, él me hizo la invitación. El señor Alberto Fujimori me invitó a una cena allá en Barbadillo. (...) Yo eso lo manifesté en la ciudad de Juliaca en una radio y muchos no lo creían”.