Max Obregón Rossi propone que congresistas solo reciban dietas en vez de 14 sueldos [VIDEO]

La inmunidad y salarios de los congresistas

-Este Congreso será corto. Los parlamentarios nuevos tendrán solo año y medio, ¿qué es lo haría Max Obregón en caso ingrese considerando que este Legislativo será complementario?

Yo solo ofreceré lo que se puede. No me gusta entrar en demagogias. La gente está cansada y no creo que esté esperando muchas cosas, pero sí está esperando algunas acciones que permitan que el futuro mejore.

Por eso yo presento dos cosas: pelear por el tema de la inmunidad parlamentaria que no debe haber, enfrentando a los que ofrezcan lo mismo en la campaña y al final en el Congreso se olviden; y el otro tema muy puntual tiene que ver con los sueldos, la gente está cansada de ver a legisladores demagogos y mentirosos. Perú Nación está planteando que solo se perciba ingresos a través de dietas y no sueldos, que evitará 14 salarios y partidas adicionales.

Públicamente me comprometo a eso. También veremos justicia social, pero si hacemos esas dos cosas, el Congreso del Bicentenario ingresará de otra forma, sin inmunidad (o en el peor de los casos con inmunidad solo para que puedan fiscalizar) y el otro es el tema económico.

-Le pido que nos precise lo siguiente: ¿La inmunidad parlamentaria debe ser optimizada hasta cierto punto o eliminada de golpe?

La propuesta de nosotros es la eliminación total. Existen otras propuestas a esta. En una de las más sensatas que he ido escuchando es que la inmunidad solo quede para la función congresal, pero gente que usa la mano para tocar mujeres como Mamani, falsifica sus documentos para ingresar al Congreso, utiliza sus relaciones para comunicarse con algún empresario local y pedir a cambio que le cambien el porcelanato de su casa, no deben ser inmunes. Tampoco para casos como el de Donayre.

-¿Cómo lograr los votos para ello?

Si los grupos políticos que entren no sintonizan con lo que la gente ha pedido, la inmunidad y el tema de los sueldos, en el 2021 la van a tener peor. Va a haber algo de reflexión en los grupos y de conversación para llegar a un consenso. En este Parlamento no se pudo por la mayoría fujimorista. […] Estoy seguro que va a haber varios que promovamos lo mismo. Eso me hace estar entusiasmado de que el Congreso que ingrese va a ser de todas maneras mejor que el disuelto.

-¿Por qué Max Obregón postula al Parlamento?

Porque es el momento de que todos dejemos de ser entrenadores o jugadores que están en tribuna. Y con mucha más razón el periodismo. Creo que a estas alturas no se puede pedir que el periodismo sea objetivo; en casos como este, es absurdo plantear objetividad porque el país requiere definiciones.

Yo estoy dejando mi cargo como decano del CPP; está entrando una nueva directiva luego de elecciones democráticas. […] Tenemos gracias a Dios mujeres decanas y hombres decanos, lo cual demuestra el sentido de la inclusión y paridad que venimos promoviendo desde el colegio.

No importa que solo sea unos meses porque no tengo un afán mayor al de aportar. No importa si no sirve como trampolín para el 2021 porque podemos hacer algunos cambios, pues si no nuestro país no dará más.

Congreso tiene 7 de nota

-¿Este ha sido el peor Congreso de la historia?

En líneas generales creo que sí. No hay grupo político que se salve. Existen excepciones a la regla, pero ha sido un Congreso pésimo. Desde la mayoría de oposición llegando también al grupo oficialista; al final todos han terminado tránsfugas y están postulando por otros partidos.

-Usted ha sido docente, ¿qué nota le pondría al Congreso que se acaba de ir?

Un 08 sería muy generoso, 7 en todo caso.

-Usted le pone un 7 a un Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra, ¿le pareció correcta esa decisión?

Sí, del mismo modo que varios colegios profesionales estuvimos de acuerdo con el referéndum y tomamos parte activa. Era la única alternativa, aunque hubiera sido mejor el adelanto de elecciones, pero no lo quisieron. […] Felizmente en 60 días va a haber un aire renovador y debemos apuntar al 2021 que viene de inmediato.

El periodismo

-Hace un tiempo se propuso una ley para que los únicos que puedan ejercer el periodismo son los que hayan estudiado esa carrera o Ciencias de la Comunicación, ¿nos puede hablar más al respecto?

Fue propuesto por el excongresista Clayton Galván. […] En la época del fujimorismo se arremetió contra todos los colegios profesionales y allí están los videos que quedaron en los que se dice <<Me sacas a este periodista que me es incómodo y que empiece a entrar gente que me es afín>>.

Tenemos casi 16000 estudiantes de la carrera de Comunicaciones, pero por la Ley Torres Torres Lara cualquiera puede ejercer el periodismo (en vez de que solo los profesionales). […] Nuestra lucha es por lo que se están formando del mismo modo que otros colegios profesionales defienden a los que estudian medicina, administración, derecho, etc.

¿Y qué va a pasar con los que no han estudiado y ya ejercen?

Se puede hacer lo que hizo en el año 1980: reconocer a aquellos que tienen un periodo determinado de labor periodística para que puedan seguir laborando.

Hay otro tema muy importante, los colegios asumimos una función deontológica. Si alguien comete algún exceso, pues hay que llamarle la atención, pero si no pertenece a la orden profesional, ¿cómo podemos hacerlo?

-¿Promoverá leyes a favor de los periodistas?

Nos preocupa el trabajo que hace alguna gente bajo el rótulo de periodista, sobre todo en provincia y aquí en determinados sectores como Lima Norte y Lima Sur. Utilizan la radio o la televisión a través de un espacio concesionado para convertirse en sicarios mediáticos, y cuando hay una campaña, si el alcalde no les da publicidad, se pasan al otro lado.

Perfil de Perú Nación

-¿Qué va a hacer Perú Nación como bancada en caso llegue al Parlamento?

Nos definimos como un partido de liberalismo social. Se apuesta por una inversión privada con rostro humano que no sea como el liberalismo salvaje que tenemos acá y que a cualquier reclamo de la sociedad le pone una etiqueta ideológica.

-Si PN llega al Congreso, ¿se tomarán decisiones como bancadas o son libres de tener posiciones políticas?

Ya se ha conversado y en temas de conciencia habrá la libertad respectiva, pero nosotros no queremos repetir los ejemplos que tenemos ahora último (caso el caso de la exbancada oficialista).

Más bien queremos hacer una propuesta en la que no pueda haber el transfuguismo, y eso significaría que si alguien se retira, esa persona de manera individual perderá su curul y debe ser reemplazado por el accesitario de ese grupo político.

-Usted es invitado por Perú Nación, ¿qué tanto sabe del financiamiento de ese partido y cómo usted va a financiar su campaña?

Mi campaña es totalmente austera y tengo la ventaja de ser periodista, ha habido ofrecimientos cuando se enteraron de que postularía.

-El JNE ya determinó de que los parlamentarios disueltos puedan postular, ¿qué le ha parecido esa decisión?

Una pena lamentable porque ese no era el espíritu de los ciudadanos que en el referéndum pidieron la no reeleción. […] El JNE ha actuado con equilibrio hasta la hora nona. Lo único que han adelantado es que en 2021 no puedan postular, pero el martes 12 aparece una encuesta en el que se señala que más del 70 % de peruanos no votaría por ellos (los disueltos).

Creo que la obligación de los que vamos a ingresar por primera vez es recordar que no deben regresar las Bartra, las Chávez, los Mulder, los Becerril, las Vilcatoma, esa es nuestra obligación, creo que esa es la principal bandera en esta campaña. Que la gente vote por quien mejor le parezca, pero que recuerde que ellos nos llevaron esta situación.

-¿La bicameralidad debe volver?

Creo que sí, pero eso debería tratarlo el siguiente Congreso. Sería una discusión demasiado bizantina para solo 16 meses de gestión. Hay cosas más importantes.

-¿Apoyará a la reforma de justicia?

Un sistema de justicia tiene que ser totalmente integral y que permita que haya renovación. Que se pueda -como en otros países- que los ciudadanos elijan a sus representantes también a nivel judicial. Eso evitaría tantas componendas.

Preguntas ping pong

-Perú Nación

Posibilidad

-Periodismo

Pasión

-Francisco Diez Canseco

Líder

-Max Obregón

Honesto

-Colegio de Periodistas del Perú

Institución seria y respetable

-¿Al pueblo se le hace caso?

Siempre, hay que saber escucharlo. Escuchar va a permitir tomas las decisiones.