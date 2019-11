Mora sobre Toledo: “La codicia le ganó y perdió la oportunidad de ser reconocido en la historia”

Por: Harold Quispe

Propulsor y defensor de la Ley Universitaria, el excongresista Daniel Mora Zevallos postulará en las próximas elecciones del 26 de enero por el Partido Morado (PM) de Julio Guzmán, acompañado de figuras como la exjueza Carolina Lizarraga y el académico Francisco Sagasti.

Sobre Ley Universitaria

-¿Por qué decidió postular en estas elecciones?

Es un tema de servicio. El Partido Morado (PM) quiere dejar una huella importante y demostrar a la comunidad que en un año y medio podemos hacer leyes que no se han podido hacer en los últimos años.

-En su twitter colocó tres: carrera del docente universitario, reforma del SINEACE y educación rural. ¿Le dará el tiempo para hacer estas reformas?

La ley dice que en 90 días debía ya darse el nuevo SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa). Es decir, el segundo piso de la calidad que pretendemos llegar al sistema universitario. Lo que hemos hecho con el licenciamiento es llevarlo al primer piso.

-¿Ese primer piso ya está construido?

Estamos avanzando porque ya tenemos aproximadamente 84 universidades licenciadas. De las cuales a 24 se les negó el licenciamiento. Quedan todavía 34 más. Las otras universidades ya están en el proceso de licenciamiento y ya no hay más universidades que se puedan inscribir.

Sobre Alianzas Políticas

-Julio Guzmán dijo que iban a ir solo como Partido Morado. ¿Buscarán alianzas en el Congreso?

Nosotros buscamos que la población nos dé una mayoría interesante. Que nos permita llevar a cabo con más facilidad y con más rapidez, pero eso no quiere decir que no tengamos otros aliados en el Congreso que puedan estar de acuerdo con nuestras propuestas.

-¿Entonces no descarta futuras alianzas políticas?

Nosotros no somos anti de nada. Solo buscamos el bienestar del país y resolver los problemas nacionales. […] Las fuerzas políticas que quieran adherirse a nuestro pensamiento a nuestras propuestas son bienvenidas.

-De llegar al Congreso, ¿el PM tomará decisiones como partido o son libres de sus posiciones políticas?

El Partido Morado es un equipo. Nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar en equipo hace mucho tiempo. Sino no hubiéramos conseguido la inscripción.

Vacancia, blindaje e inmunidad

-¿Apoyaría usted una eventual vacancia contra el presidente Martín Vizcarra?

Yo creo que la población y la sociedad en su conjunto ya están hartos de meternos en estos problemas. Ya no está el señor kuczynski. Constitucionalmente le toca el señor Martín Vizcarra. No es de nuestra devoción el señor Vizcarra porque sabemos que no ha hecho una buena gestión.

-El congreso pasado blindó a jueces y fiscales que claramente debían ser investigados como el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. ¿Su partido tomará esa posición?

Nosotros no vamos a blindar a nadie. Ya lo hemos dicho. Evidentemente tampoco se puede acusar por cualquier cosa. […] Una de las reformas que vamos a hacer en el reglamento del congreso es modificar el concepto de inmunidad parlamentaria […] La inmunidad no es para que yo cometa un asesinato…

-O para robar gasolina….

Imposible. La inmunidad sirve para proteger al legislador cuando está ejerciendo su labor congresal. […] La inmunidad también hay que reformarla y hay aspectos concretos que hay que modificar en el reglamento.

Alejandro Toledo

-A usted se le recuerda por su militancia en Perú Posible…

Por supuesto, he estado (en Perú Posible) 14 años.

-¿Se decepcionó de Toledo?

Realmente nos engañó y decepcionó a muchos. […] Yo creo que la codicia le ganó y perdió la oportunidad de ser reconocido en la historia.

-¿Cree que Toledo debe ser extraditado y venir a Perú para cumplir su condena?

Por supuesto que sí. En mi opinión le hubiera ido mejor acá que allá. Realmente él debe venir y responder por los millones que dicen que se ha robado.

Financiamiento y Campaña

-¿Cómo se financia el Partido Morado?

Para esta campaña aún no hemos decidido, pero nosotros ya tenemos una costumbre. Nosotros pregonamos en el partido la rendición de cuentas.

-Terminada la campaña ¿el PM se compromete a dejar las cuentas claras?

Hasta el último céntimo. Nosotros tenemos una secretaria especial que se va encargar de todo eso y hemos dado directivas específicas de cómo se debe rendir cuentas. […] Yo creo que la campaña no será más de un mes. Tal vez solo tres semanas.

-¿No sería mejor para el PM esperar una próxima elección? ¿Por qué apresurarse?

No es apresurarse. Nosotros queremos dejar para el Partido Morado el terreno bastante abonado para nuestro salto al 2021. Evidentemente, yo ya no voy a ser candidato. Carolina Lizarraga tampoco.

Sobre el Congreso

-¿Qué piensa de los congresistas disueltos que van a volver a postular?

Allí hay un vacío. No sé si legal o constitucional. Dicen que es un mismo periodo. Y si lo han disuelto (el Congreso) entonces esos ya no pueden ser congresistas para este periodo.

-Hay algunos constitucionalistas que piensan que es un nuevo congreso y otros que dicen son elecciones complementarias…

Se da cuenta. El problema es que dicen que es el mismo periodo, pero para ese periodo ya fueron disueltos. […] Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha tenido un poco de temor para tomar esa decisión. Yo no puedo dejar de lado que ha habido congresistas buenos.

-¿Quiénes por ejemplo?

Gino Costa, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro. Ellos son buenos congresistas con principios bien claros y con posiciones clarísimas.

-El congreso es la institución que menos confianza genera en la población ¿Cómo cambiar eso?

Con hechos. En todo el mundo los Congresos son los menos aprobados. Pero desgraciadamente en nuestro país han llegado a niveles de muy baja confianza.

*Preguntas sueltas

-¿Se está haciendo uso excesivo de la prisión preventiva?

Es una pregunta difícil de contestar. A veces creemos que si. Se abusa de la prisión preventiva cuando se excede una pena que podía tener esa persona. Sin embargo, (la prisión preventiva) es una herramienta que felizmente ha dado solución.

-¿Apoyaría un cambio de Constitución?

Eso sería una torpeza. No podemos plantear una asamblea constituyente. Eso nos metería en más problemas.

-Pena de muerte. ¿Sí o no?

Los morados no creemos en la pena de muerte. Lamentablemente cuando aumenta la violencia en nuestro país siempre nos conducimos a aumentar las penas y eso no da resultado.

-¿Existe ‘ideología de género’ en los libros de educación?

Yo no creo en las ideologías. […] Debemos educar sobre educación sexual sin fanatismos ni fundamentalismos como quieren algunos adventistas o evangelistas.

-¿A favor o en contra del matrimonio Igualitario?

Nosotros defendemos el matrimonio igualitario en el sentido de bienes patrimoniales. Cada uno tiene una posición en ese extremo.