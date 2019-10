Hernán Chaparro Melo: “Hubiera preferido un mensaje más corto y sobre el sentido del gobierno e ideas fuerza”

Hernán Chaparro analiza los ejes del plan de trabajo presentados ayer por el presidente Martín Vizcarra y el premier Vicente Zeballos. Considera que el discurso de ambos fue largo, pero sin profundizar sobre las medidas concretas que van a tomar, y sostiene que lo ideal hubiera sido que los demás ministros también expongan.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las medidas anunciadas por el gobierno?

Hay algunas cosas que se pueden destacar. Pero hubo un exceso de plantear una serie de situaciones, por decirlo así, en diversos sectores: salud y otros. Se habla de un plan, de que ya vendrá, y creo que en este momento podrían haberse ahorrado eso. Yo hubiera preferido un mensaje más corto y acotado sobre el sentido del gobierno e ideas fuerza.

¿Por qué considera que fueron muchas ideas dispersas sin medidas concretas a realizarse a corto y mediano plazo?

Parecía un discurso del 28 de julio, donde hay enunciados sobre cosas que se vienen haciendo. Mucho uso de planes. Y no era el momento para eso. Me parece fundamental que la lucha contra la corrupción siga siendo un tema importante. Pero lo que hay en el interior del país es un reclamo de medidas para reactivar la economía.

PUEDES VER Fortalecer a la Sunedu y la escuela rural

Pero el presidente Vizcarra y el premier Zeballos dijeron que nuestra economía crecerá este año más de 3%.

Sí y sobre eso hay muchos anuncios. También dijeron que seguirán promoviendo obras impuestos. Pero eso no es ninguna novedad.

¿Entonces, le pareció demagógico el plan de trabajo presentado por el premier Vicente Zeballos?

Fue falto de foco. Es un conjunto de piezas. Yo hubiera preferido un enfoque de reactivación económica, educación y salud. Y concentrar el mensaje con cosas de más claridad y menos anuncios. Hay cierto cansancio en los planes a futuro.

Si le parece que estos anuncios no fueron tan claros, y la población, desde su punto de vista, exige una reactivación de la economía, ¿cuánto tiempo le podría durar al presidente Vizcarra la luna de miel posterior a la disolución del Congreso?

Puede ser que en noviembre baje puntos de aprobación. Pero el tema es que ya comienza la campaña electoral (para elegir al Congreso) y este fin de semana se definen varias candidaturas. Y eso va a poner el foco sobre el terreno electoral. Esa etapa aleja la presión ciudadana sobre el Ejecutivo. Eso redunda en los niveles de aprobación.

PUEDES VER Más recursos para prevenir violencia contra la mujer

Insisto, ¿cuántos meses le puede durar este respaldo de la ciudadanía al presidente Vizcarra?

Puede que el presidente aguante unos tres meses.

¿La existencia del Congreso y el clima hostil en la política eran necesarios para que el presidente Vizcarra mantenga la aprobación con sus medidas de lucha contra la corrupción?

Lo que apoyó la población fue la medida, más que apoyar al presidente Vizcarra.

¿El discurso del gobierno se está desgastando?

No, lo que pasa es que, digamos, hoy, en este momento, la relación de la población con la política es de "menos es más". Fue un largo discurso. Yo personalmente no le vi elementos estratégicos claros.

PUEDES VER Protestas contra la confirmación de la construcción del proyecto minero Tía María

Pero también hubo anuncios interesantes, ¿qué le parece la plataforma que creará el gobierno a fin de año para ver los antecedentes de los candidatos al Parlamento?

Puede ser interesante. Lo van a hacer sí o sí. Eso está de cara a las elecciones. Aunque ahí, la verdad, es rol de los organismos electorales más que una tarea del gobierno. Lo que al Ejecutivo le corresponde es más bien velar por las políticas abiertas y ponerles fecha.

De las propuestas mencionadas, ¿cuál considera que es la más relevante?

Un tema que se anuncia y me parece interesante es lo del sistema de transformación digital. Eso debe ser parte de una reforma del Estado. Debería estar enmarcado en esa línea. Si las transformaciones digitales no tienen objetivos claros, la tecnología no sirve nada.

¿Y a corto plazo?

Que se ponga en vigencia el proyecto de ley de Contraloría, que es un elemento importante. Puede ser un factor dinamizador.

PUEDES VER Gobierno aprobó Ley de medicamentos genéricos

El premier Zeballos también mencionó el decreto de urgencia para que todos los ciudadanos tengan un seguro de salud.

Sí, el aseguramiento universal en salud. Pero no menciona cómo se vincula con el Seguro Integral de Salud. La gente se queja de la mala atención en salud pública. ¿Cuáles fueron los indicadores y compromisos? Hubo mucho planteamiento gaseoso.

¿Y qué le parece el decreto de urgencia para que farmacias y boticas vendan medicamentos genéricos? ¿No es una medida concreta y que tiene efectos a corto plazo?

Fue un anuncio importante. ¿Pero dónde está la ministra de Salud? Son temas sectoriales. Decir de lo que se va a hacer es, también, lo que se habla durante las campañas electorales. La forma de plantear este discurso no moverá ninguna aguja.

El premier Zeballos habló sobre el conflicto en Tía María. ¿El presidente Vizcarra también debió referirse a estas protestas en Arequipa?

Me parece bien que Vicente Zeballos asuma (expresarse sobre Tía María). También debería manifestarse el ministro del sector (Energía y Minas). Así que, en temas sectoriales, me parece mejor que hable el ministro de esa especialidad.