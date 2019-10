Humala sobre investigaciones: “No me he metido un tiro ni me he ido a una clínica”

Luego de participar en una actividad proselitista en la ciudad de Huanta, Ayacucho, el expresidente Ollanta Humala manifestó a los medios de comunicación su falta de sorpresa ante las revelaciones del ex hombre de confianza de Alan García, Luis Nava, en torno las entregas de dinero que, según el exministro aprista, Jorge Barata le hizo al líder del partido de la estrella.

“Nosotros denunciamos a García por corrupción desde el año 2005. En el 2006 le dije en su cara pelada que era un corrupto”, dijo el exmandatario.

Humala, sin embargo, remarcó que, por denunciar a Alan García, tanto él como su partido recibieron “una serie de ataques” que los colocaron como “una cuota de sangre de toda la clase política” más de una década atrás.

En esa línea, el ex jefe del Estado sostuvo que, a pesar de que García y otros políticos, como Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, por ejemplo, se encuentran implicados en las investigaciones por el caso Lava Jato, él a diferencia de ellos no ha buscado rehuir a la acción de la justicia.

“Como verán, ni me he pegado un tiro ni me he escapado, ni me he metido en una clínica. Yo enfrento las cosas con la tranquilidad de que vamos a salir bien [...] Con nosotros los fiscales han aplicado todas las medidas que tienen ellos de acuerdo a su manual. Y no nos hemos ido, hemos resistido y estamos acá. ¿Cómo están los que nos acusaron a nosotros? Una está presa y el otro está suicidado, y los otros partidos están desprestigiados", dijo Ollanta Humala al finalizar un mitin.

Consultado sobre si la actividad proselitista que encabezó este viernes formaba parte de una campaña electoral de cara a los comicios de enero, el exmandatario señaló que el Partido Nacionalista aún no ha determinado si participará o no en los comicios congresales que convocó el presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso.

Sin embargo, el expresidente adelantó que el nacionalismo sí participaría en las elecciones generales que coinciden con el Bicentenario de la Independencia de la República.

"Puedo asegurar que en la [elección] del 2021, de todas maneras participamos. En esta elección, que es congresal y excepcional, la decisión la va a tomar la comisión política del partido”, señaló el otrora presidente.

Aunque no fue del todo explícito, el expresidente Ollanta Humala dio a entender que en los próximos comicios generales cabe la posibilidad de que no sea el candidato natural del Partido Nacionalista a la máxima magistratura.

“Por favor, ya he sido presidente, ¿no? Lo que yo quiero ahora es consolidar a mi familia, que ha asumido bastante el golpe de estos abusos fiscales, donde nos han puesto prisión preventiva, incautación, allanamiento de mi domicilio, embargos, etcétera. Eso también es un golpe a la familia, [y yo] tengo hijos menores. También tengo que preocuparme por ellos. Cuando he sido presidente, la verdad es que no he tenido mucho tiempo para dedicarle a mi familia. Tengo que recuperar ese tiempo, tengo que consolidar el partido", señaló Humala.