6 de noviembre, fecha límite de democracia interna

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió esta semana una resolución con el cronograma oficial para los comicios parlamentarios del 2020. Una fecha próxima de especial relevancia es el 6 de noviembre. Hasta este día, los partidos tienen plazo para realizar los procesos de democracia interna, con el fin de definir sus listas de postulantes.

Es decir, los partidos tienen apenas 24 días para aprobar un cronograma interno y definir también la modalidad de elección de sus candidatos.

El reglamento de inscripción aprobado por el JNE establece tres mecanismos: elecciones abiertas con voto universal, elecciones cerradas con votación únicamente de los militantes y elección mediante delegados elegidos por los órganos partidarios.

Dados los plazos ajustados y por la experiencia de las elecciones anteriores, es probable que los partidos opten por este último procedimiento.

Incluso el Frente Amplio, que aplicó el sistema de elecciones abiertas en el 2016, ahora optará por el sistema de delegados, según adelantó a esta redacción el dirigente del partido Jorge Aparcana.

El reglamento precisa que la democracia interna aplica hasta las tres cuartas partes de la lista de candidatos. Una cuarta parte de la lista podrá definirse directamente por el órgano establecido por el partido.

Una siguiente fecha de importancia tiene que ver con las alianzas electorales. El JNE estableció el 31 de octubre como fecha límite para la inscripción de las eventuales alianzas.

Hasta el momento, solamente Juntos por el Perú ha adelantado que participará en la contienda en alianza con el partido Perú Libre y el grupo Nuevo Perú, de Verónika Mendoza.

Plazo de inscripción

Luego de la democracia interna y la definición de los nombres de candidatos designados en forma directa, los partidos tienen plazo hasta el 18 de noviembre para presentar ante los jurados electorales especiales las solicitudes de inscripción de sus candidatos.

Manuel Chuquillanqui, asesor legal de la presidencia del JNE, destacó, en conversación con La República, que este organismo electoral ya estableció los momentos íconos del presente proceso y las reglas de juego, con el fin de garantizar la seguridad jurídica.

El vocero del JNE recordó además que, en virtud de la resolución 155-2019 que emitieron esta semana, queda garantizado el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

Chuquillanqui hizo extensiva la exhortación del JNE para que los partidos políticos participen activamente en este proceso y también llamó a la ciudadanía a informarse adecuadamente sobre el perfil de los candidatos, a través de las herramientas y plataformas que implementarán los organismos electorales.

Los ‘disueltos’

Una de las dudas sobre estas elecciones parlamentarias tiene que ver con la eventual postulación de los miembros del Congreso disuelto. Es decir, si personas como Rosa Bartra o el aprista Mauricio Mulder pueden postular o no.

En declaraciones para este diario, José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, consideró que sí pueden hacerlo.

Esto, debido a que la reforma constitucional aprobada vía referéndum establece que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo”. Villalobos subraya que el nuevo periodo parlamentario corresponde recién al 2021-2026.

Por ello, los 130 integrantes del Congreso disuelto sí podrían postular y el impedimento recién les sería aplicable para las elecciones del 2021.

La opinión es compartida por Jorge Jáuregui, catedrático de derecho electoral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Los disueltos no tienen impedimento para postular el 2020. No existe un impedimento concreto”, apuntó en declaraciones para RPP.

Lo mismo piensa el abogado constitucionalista Luciano López: “Curiosamente, los congresistas disueltos pueden postular para completar su propio mandato”.

La República trasladó esta inquietud a Manuel Chuquillanqui, asesor legal del JNE. Según dijo, este organismo electoral se pronunciará al respecto recién cuando se presente un caso concreto. Esto, con el fin de evitar un adelanto de opinión como órgano encargado de administrar justicia electoral.

Villalobos recordó que ya anteriormente, cuando se puso en debate si los alcaldes podrían postular a la reelección o no, el JNE esperó un caso concreto, correspondiente a Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho, para establecer, mediante una resolución, que no podían hacerlo.

En la misma línea, dependerá de si alguien del Congreso disuelto se anima a postular, para activar un procedimiento de tacha, a efectos de que el JNE se pronuncie.

Más allá de la legalidad de este tema, el abogado José Manuel Villalobos consideró que también corresponde a los partidos hacer un análisis político sobre la pertinencia o no de postular a miembros del Congreso que ha sido disuelto.

Vigencia de los partidos

A la fecha, algunos partidos como Perú Firme analizan aún si participarán en la contienda o no. El principal dilema es si perderían o no la inscripción legal, si acaso no logran superar la valla electoral.

Sobre este punto, nuevamente el asesor legal del JNE Manuel Chuquillanqui apuntó que la autoridad electoral se pronunciaría luego de haber culminado las elecciones parlamentarias del 26 de enero.

En cambio, el especialista José Manuel Villalobos consideró que los partidos políticos no perderían la inscripción por ningún motivo.

Esto debido a que la Ley de Partidos Políticos solo regula la pérdida de inscripción para un proceso de elecciones generales (que incluye elección del presidente) y no para elecciones únicamente parlamentarias, como ocurre en este caso.

Exclusión y tachas

En estas elecciones, la ciudadanía también tendrá los plazos muy ajustados para tramitar recursos de tacha contra candidatos. Solamente podrán hacerlo hasta antes del 27 de diciembre.

En esta fecha, el JNE tiene como plazo máximo para decidir cualquier tacha o exclusión de candidatos por causales establecidas por la ley.

Yéssica Clavijo, asesora legal del JNE, explicó en RPP que una de las causales más concurrentes tiene que ver con la omisión de información en las declaraciones juradas de vida.

Rendición de gastos

A diferencia de otras jornadas electorales, ahora no serán los partidos los que entreguen los reportes de gastos de campaña, sino los mismos candidatos.

“Cada candidato, luego de las elecciones, debe sustentar los ingresos y gastos de su campaña. Tendrá, entonces, que abrir su propia cuenta y llevar su contabilidad, para informar a la ONPE. Si no lo hacen, pueden ser multados”, explicó a este diario el abogado Villalobos.

Opiniones

José Pimentel - Personero legal del Apra

“De ratificarse la participación en las elecciones parlamentarias en la Comisión Política, se propondrá al tribunal electoral aprobar el cronograma para el proceso de democracia interna”.

Roberto Sánchez - Pdte. de Juntos por el Perú

“Está en camino el acuerdo político de Juntos por el Perú con Nuevo Perú y Perú Libre. Además, 7 movimientos regionales han pedido integrarse a este acuerdo para participar en las elecciones”.

José Vega Antonio - Sec. Gral. de UPP

“Seremos cuidadosos en la selección y la propuesta que haremos al país, los comités regionales están evaluando para tener a las personas idóneas, honestas, emprendedoras y luchadores sociales”.

No habrá propaganda en TV y radio

El especialista José Manuel Villalobos recordó que, a diferencia de campañas electorales anteriores, en esta ocasión los partidos políticos ya no podrán contratar propaganda en los canales y radios privados.

Esto debido a una modificación normativa que realizó el Congreso, bajo la lógica de que este sistema generaba en los partidos demanda de dinero, lo cual habría dado lugar a los aportes de empresas como Odebrecht.

Para estas elecciones parlamentarias, solo estará vigente el sistema de la franja electoral. Es decir, la ONPE dispondrá de recursos públicos para contratar avisos en los canales y radios, garantizando igualdad de condiciones entre todos los partidos participantes.

La cifra

142 mllns de soles transfirió el Ministerio de Economía y Finanzas al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para el desarrollo de las elecciones del 2020.