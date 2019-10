Arce cuestiona eventual alianza de Nuevo Perú con partidos de Simon y Cerrón

El excongresista de la República Richard Arce manifestó que ve poco probable que Nuevo Perú forme una alianza con los partidos Juntos por el Perú (JP), de Yehude Simon; y Perú Libre (PL), de Vladimir Cerrón, para las elecciones parlamentarias 2020.

“Lo real es que necesitamos hacer una alianza electoral para participar en las elecciones. Estamos todavía en el debate de si participamos o no porque legalmente no podemos hacerlo, tendríamos que ir en alianza, no habría otra alternativa”, expresó en conversación telefónica con La República.

“Es prácticamente imposible hacer una alianza con esas organizaciones políticas por los cuestionamientos que hay por sus líderes. Nosotros no tenemos por qué cargar con ese tipo de responsabilidad”, añadió Richard Arce.

A la vez, comentó que los serios problemas judiciales que arrastran Vladimir Cerrón y Yehude Simon deben considerarse antes de pactar una unión, pues lo que se tiene que priorizar es un cambio del país.

“(Sobre Vladimir Cerrón), sé que los demás integrantes de su partido no tienen mayor responsabilidad, pero él está involucrado en actos de corrupción; tiene una sentencia, él debe responder a la justicia. No nos casamos con la corrupción venga de donde venga, no sería coherente con lo que nosotros creemos como visión del país", explicó.

“En el caso de Yehude Simon, el hecho de que aparezca un codinome que lo involucra –más allá de que él señale inocencia-, lo obliga a que responda en los despachos correspondientes. Pero él es prácticamente el dueño de Juntos por el Perú; entonces, como imagen sería un flaco favor (aliarnos con él). Debemos ser mucho más exhaustivos cuando se trata de alianza con la izquierda si queremos cambiar al país”, agregó Richard Arce.

Vale recordar que Alberto Quintanilla de Nuevo Perú declaró el lunes 7 en RPP que efectivamente la agrupación política viene conversando con Juntos por el Perú y Perú Libre para los comicios del próximo año; no obstante, aún no se ha cerrado ningún acuerdo.