Sánchez tras renuncia de bancadas a Ética: Intentan desestabilizar la mesa de trabajo

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, se refirió a la renuncia de cinco bancadas (Nuevo Perú, Unidos por la República, Frente Amplio, Bancada Liberal y Peruanos por el Kambio) a la mesa de trabajo.

Como se conoce, dichas agrupaciones están en contra de la recomposición de Ética debido a que si bien todas tendrán al menos un miembro, Fuerza Popular -como excepción- contará con ocho integrantes.

El oficio enviado al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, indica también que la recomposición permitirá que la mayoría parlamentaria (Fuerza Popular) pueda seguir blindando a sus congresistas. A la vez, se sostiene que Janet Sánchez tiene un vínculo evidente con el partido naranja.

Al respecto, Janet Sánchez comentó que tienen el derecho de retirarse y de no querer integrar Ética, pero negó que desde la presidencia de la comisión no haya transparencia.

“Lo que sí es lamentable y creo que no corresponde que hagan juicio que no son ciertos, juicios irresponsables del trabajo que se está haciendo. La prueba es el trabajo que hicimos en la anterior legislatura. Fue un trabajo objetivo y transparente con mucha responsabilidad y los casos vistos en el Pleno que fueron aprobados son las pruebas”, manifestó para La República.

A la vez, mencionó que la renuncia de las bancadas sería un intento de desestabilizar la mesa de trabajo y recordó que algunos parlamentarios de los grupos que han renunciado tienen casos por ser revisados.

“Me preocupa que intenten desestabilizar la Comisión de Ética. Recuerda que el domingo 15 salieron a la luz denuncias contra congresistas de esos grupos que acaban de renunciar. Entonces, comprendo que puedan tener cierta preocupación o nerviosismo al respecto, pero lo que sí puedo garantizar es que siempre se va a trabajar de manera objetiva”, expresó Janet Sánchez.

Al ser consultada, sobre su postura por el aumento de legisladores de Fuerza Popular a la comisión de Ética, Janet Sánchez aseveró que desde su presidencia solicitaron el año pasado que solo hubiera un representante por bancada, mas respeta la decisión de la Junta de Portavoces.

“Desde la presidencia de Ética presentamos un proyecto de resolución legislativa para que la mesa de trabajo sea integrada por un colega de cada grupo parlamentario. O sea, no hay novedad. Lo pedí yo el año pasado, pero no han tocado el tema. Definitivamente, tengo una opinión muy particular al respecto, pero uno debe ser respetuoso de los acuerdos que se tomen en el Parlamento y Junta de Portavoces”, aseguró.