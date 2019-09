Karina Beteta y su confuso discurso a escolares en el Congreso [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta participó del Taller de Formación Parlamentaria junto al titular del Parlamento, Pedro Olaechea, y pronunció un discurso a un grupo de estudiantes de 19 colegios de Lima, pero resultó confuso.

La también primera vicepresidenta del Congreso se dirigió a los escolares con un mensaje en el que resaltaba a la democracia como base principal para el desarrollo del país.

También enfatizaba en la importancia del debate de ideas, la tolerancia y la importancia de las funciones del Legislativo, como de otras instituciones del país.

Karina Beteta en parte de su discurso referido a la toma de decisiones de la ciudadanía, se enredó en sus palabras dando un mensaje poco claro a los escolares.

“Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta", pronunció Beteta.

El mensaje de Beteta Rubín fue advertido por los usuarios de las redes sociales, quienes la criticaron por el error en un evento que tiene el objetivo de dar el ejemplo a los escolares.

Luego de la intervención de la fujimorista, le siguió Pedro Olaechea quien criticó un eventual cierre del Congreso y defendió la función legislativa de fiscalización.

Estudiantes de las 19 instituciones educativas participaron de la actividad organizada por el Legislativo, en el que realizaron una dinámica de elección de su Mesa Directiva y de una sesión plenaria en el que debatieron leyes sobre temas relevantes para sus colegios.