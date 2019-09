La cárcel. Rosa Bartra sobre dónde irá el presidente Vizcarra si disuelve el congreso.

Si presenta una cuestión de confianza por un proyecto de competencia constitucional, se irá a la cárcel. Milagros Salazar.

No creo que Vizcarra quiera acabar acusado y perseguido. Carlos Bruce.

Amar te puede llevar a la cárcel. Jacqueline Beltrán.

La tentación de lanzarse a disolver el parlamento con un sustento legal tan precario devolvería al presidente a la necesidad de revisar cuidadosamente el ‘brochure’ sobre las comodidades del fundo Barbadillo. Mario Ghibellini sobre Vizcarra.

Vizcarra no quiere gobernar: Vizcarra solo quiere irse. Y con él que se vayan todos. De lograrlo, además, esa sería su ‘mayor obra presidencial’. Pedro Tenorio.

No nos van a doblegar porque estamos en el lado correcto, al lado del pueblo, en el que nos apoyamos, escuchamos y respetamos, con el respeto irrestricto de la constitución. Martín Vizcarra.

¿Nadie me va a doblegar? ¿Por qué no lo dijo en Arequipa? Jorge del Castillo.

Siempre habla de desprendimiento, así que lo exhorto a que eso parta de él, que renuncie y vayámonos todos. Karina Beteta sobre Vizcarra.

El país no puede verse paralizado ni menos enfrentado por una agenda de punto único. Pedro Olaechea.

Seguramente más de un congresista quiere vacarme, no sé si finalmente ellos lideran la opinión de todo el Congreso. ¿El Congreso va a seguir lo que mandan Mulder o Becerril? Martín Vizcarra.

La corrupción no está en el congreso, está en el ejecutivo. Milagros Salazar.

La asociación con Bagua tenemos que cambiarla del Baguazo, con violencia, al progreso. Martín Vizcarra.

Respeto su posición de adelantar las elecciones. La mía es diferente. No es un tema personal sino político. Conmigo no van las dictaduras. Mercedes Aráoz.

No me sorprende la actitud de Aráoz contra Vizcarra. Gino Costa.

Señores mafiosos, no me asustan, a mí me ha dado más aliciente para seguir en esta lucha. Daniel Urresti a los ambulantes que le tiraron piedras.

¿Renunciar? ¿Por qué? Tengo que trabajar. ¿O tú me vas a mantener? Fiscal supremo Tomás Gálvez a la periodista que le preguntó si renunciaría.