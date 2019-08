Sergio Dávila: “Mercedes Aráoz hizo mal cálculo político al salir de PpK”

Por: Roberth Orihuela- Arequipa

Sergio Dávila opina sobre la salida de Mercedes Aráoz y otros congresistas de la bancada oficialista. Refiere lo que hicieron para mantener la representación de Peruanos por el Kambio en el Congreso y evitar una crisis en el Ejecutivo. También habla del conflicto por el proyecto minero Tía María.

En la bancada de PpK ha sucedido un terremoto. Han salido tres congresistas encabezados por la primera vicepresidenta Mercedes Aráoz...

Considero que es un error y un mal cálculo político de Mercedes Aráoz. Se han retirado en el momento en que se iba a reunir la junta de portavoces, a las 12 de día justamente, para ver el tema de comisiones. Media hora antes nos avisan del retiro de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, dejándonos sin bancada en ese momento.

¿Cuántos son ahora en la bancada oficialista?

Éramos 7, nos quedamos 4 y se incluyó a la congresista fujimorista Yesenia Ponce para no perder la bancada. En dos horas que nos dio el presidente Pedro Olaechea pudimos coordinar con diferentes bancadas y nos aceptó Yesenia Ponce. Le agradecemos infinitamente. Si no hubiésemos estado sin bancada y se habría creado una crisis política dentro del Ejecutivo porque no tendría representatividad dentro del Congreso.

Se presume que Mercedes Aráoz se ha retirado por la poca comunicación que tenía con el presidente...

No ha sido la mejor decisión haberse retirado de la bancada. Como segunda vicepresidenta creo que representa al partido que nos eligió, Peruanos por el Kambio. Ella se inició conjuntamente con el presidente Vizcarra y con Pedro Pablo Kuczynski. Por lealtad debió mantenerse en la bancada. Las decisiones personales no las podemos manejar nosotros. Le hizo daño a la bancada.

El conflicto por el proyecto Tía María sigue vivo. Tanto que el presidente declaró en emergencia la planta de PetroPerú en Mollendo y el Ejército ingresó a resguardar el orden.

El presidente ha tenido toda la voluntad para solucionar este problema. Lamentablemente los enfrentamientos en estos 40 días de huelga han creado zozobra en la región. Se ha perdido 13.5 millones de dólares al día. Más de 900 mil litros de leche se fueron al agua. Más de 400 mil toneladas de productos dejaron de ingresar a los mercados. El presidente ha sido claro: mientras no haya la licencia social, el proyecto tendrá que esperar.

La suspensión de la licencia de construcción no los ha calmado sino exacerbado.

Estamos cumpliendo con los trámites regulares. Así como se otorgó la licencia de construcción también se ha pedido un recurso de revisión ante el Consejo de Minería para que este ente autónomo tome la decisión con los argumentos que el Gobierno Regional ha presentado.

¿Qué piensa sobre el papel del gobernador Elmer Cáceres?

Las autoridades regionales tienen un gran grado de responsabilidad en la protesta. Incluso los alcaldes de la zona. El gobernador tendrá que dar la explicación necesaria. En Perumin, como dueño de casa, tendrá que participar y hacer conocer a los empresarios mineros su posición.